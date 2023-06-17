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    • Канчельскис: «В «Зените» говорят, что конкурировали бы в ЛЧ? Смешно, хватит рассказывать сказки»

    Канчельскис: «В «Зените» говорят, что конкурировали бы в ЛЧ? Смешно, хватит рассказывать сказки»

    Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал слова генерального директора «Зенита» Александра Медведва, что клуб был бы конкурентоспособен в Лиге чемпионов.

    «Зенит» не мог конкурировать, когда в клубе были Халк, Аксель Витсель, Данни, а сейчас он будет конкурировать? Хватит уже самим себе рассказывать сказки и всей России. Мы не играем нигде. «Зенит» в Лиге чемпионов из группы не выходил, за третье место боролся, а сейчас мы можем конкурировать? Где вы можете? С кем вы можете? Делать такие заявления просто смешно. У нас любят рассказывать сказки и удивлять, вот он и хочет всех удивить.

    Если бы мы в каждой Лиге чемпионов выходили из группы, то другое дело. Самим то не стыдно такое говорить? Ведь говорить нужно с пониманием. Для меня это, конечно, нонсенс, но меня уже ничего не удивляет. Время покажет, через сколько мы будем играть в Лиге чемпионов. Из того, что я видел, когда «Зенит» играл в Лиге чемпионов – это то, что они не выходили из группы», – сказал Канчельскис.

    • Россия сейчас отстранена от международного футбола.
    • «Зенит» не был в плей-офф Лиги чемпионов с 2016 года.
    • Команда выиграла 5 последних сезонов РПЛ.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 20:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4698

      Эном айс 47 минут назад

      Какой молодец этот родственник Стаса Михайлова по линии жены..)
      Побрил Спартак, потом переключился на более денежную дойную корову..

      0
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      Рейтинг: +63

      врете вы все 1 час назад

      Смешно, хватит рассказывать сказки====
      Точно.Любят в России сказки. То они конкурируют в ЛЧ, то они с НАТО конкурируют.)))

      0
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      Рейтинг: +225

      Александр.Т. > врете вы все 10 минут назад

      Сказки сказками))

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      Рейтинг: +20387

      Cleaner 1 час назад

      В ЛЧ Зенит конкурировал бы за третье место в группе. Это если группа слабая попадется...

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      Рейтинг: +1596

      Болотоход 1 час назад

      Стыдно за помойку! хоть про полуфинал ЛЧ не че не тявкнули лазурные(((
      Вечно последние! А потом сказки - не повезло,нет газпромовской банды,поле,мячик треугольный и так далее! Сережка поулыбался и все! Семак - У зенита нет целей в ЛЧ! Тут то все и ясно с этого помойного клуба)))

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