Канчельскис: «В «Зените» говорят, что конкурировали бы в ЛЧ? Смешно, хватит рассказывать сказки»

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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал слова генерального директора «Зенита» Александра Медведва, что клуб был бы конкурентоспособен в Лиге чемпионов.
«Зенит» не мог конкурировать, когда в клубе были Халк, Аксель Витсель, Данни, а сейчас он будет конкурировать? Хватит уже самим себе рассказывать сказки и всей России. Мы не играем нигде. «Зенит» в Лиге чемпионов из группы не выходил, за третье место боролся, а сейчас мы можем конкурировать? Где вы можете? С кем вы можете? Делать такие заявления просто смешно. У нас любят рассказывать сказки и удивлять, вот он и хочет всех удивить.
Если бы мы в каждой Лиге чемпионов выходили из группы, то другое дело. Самим то не стыдно такое говорить? Ведь говорить нужно с пониманием. Для меня это, конечно, нонсенс, но меня уже ничего не удивляет. Время покажет, через сколько мы будем играть в Лиге чемпионов. Из того, что я видел, когда «Зенит» играл в Лиге чемпионов – это то, что они не выходили из группы», – сказал Канчельскис.
- Россия сейчас отстранена от международного футбола.
- «Зенит» не был в плей-офф Лиги чемпионов с 2016 года.
- Команда выиграла 5 последних сезонов РПЛ.