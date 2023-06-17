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  • Канчельскис: «В «Зените» говорят, что конкурировали бы в ЛЧ? Смешно, хватит рассказывать сказки»

Канчельскис: «В «Зените» говорят, что конкурировали бы в ЛЧ? Смешно, хватит рассказывать сказки»

17 июня 2023, 20:08
8

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал слова генерального директора «Зенита» Александра Медведва, что клуб был бы конкурентоспособен в Лиге чемпионов.

«Зенит» не мог конкурировать, когда в клубе были Халк, Аксель Витсель, Данни, а сейчас он будет конкурировать? Хватит уже самим себе рассказывать сказки и всей России. Мы не играем нигде. «Зенит» в Лиге чемпионов из группы не выходил, за третье место боролся, а сейчас мы можем конкурировать? Где вы можете? С кем вы можете? Делать такие заявления просто смешно. У нас любят рассказывать сказки и удивлять, вот он и хочет всех удивить.

Если бы мы в каждой Лиге чемпионов выходили из группы, то другое дело. Самим то не стыдно такое говорить? Ведь говорить нужно с пониманием. Для меня это, конечно, нонсенс, но меня уже ничего не удивляет. Время покажет, через сколько мы будем играть в Лиге чемпионов. Из того, что я видел, когда «Зенит» играл в Лиге чемпионов – это то, что они не выходили из группы», – сказал Канчельскис.

  • Россия сейчас отстранена от международного футбола.
  • «Зенит» не был в плей-офф Лиги чемпионов с 2016 года.
  • Команда выиграла 5 последних сезонов РПЛ.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Канчельскис Андрей
Комментарии (8)
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Эном айс
1687024125
Какой молодец этот родственник Стаса Михайлова по линии жены..) Побрил Спартак, потом переключился на более денежную дойную корову..
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ScarlettOgusania
1687027242
в ЛЧ вся "конкуренция" бом.жей заключалась в послематчевых оправданиях Сельдереича о "достойных поражениях"))
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SPACE TRUCKIN
1687028346
факты, как говорится, на лице - и с канчельскисом не поспоришь...
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PAREVG.
1687037848
Полностью согласен. Они в ЛЧ, только очки всем могут поставлять, и выходить из группы, с 4 места, в группу ЛЧ следующего сезона...
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Axe111
1687041014
Вообще то это даже не смешно. Тут мед помощь требуется
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cska1948
1687069152
Заявление Медведева из разряда: "Мы бы им дали, если бы не убежали!"
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alp
1687779673
как раз сейчас можно говорить вообще, что угодно. проверить, один фиг,будет нельзя в ближайшие лет 5. а через 5 лет эти слова все равно никто не вспомнит, да и где будет Медведев?
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