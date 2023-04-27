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    Игнашевич сравнил себя с топ-тренером АПЛ

    Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич рассказал, что он пытается прививать команде стиль игры, как у «Ливерпуля».

    «Да, мы хотим все держать под контролем. У нас есть много тренеров, которые отвечают за свой участок работы, в этом наша сила. Я думаю, все прекрасно знают правило – дисциплина бьет класс.

    По стилю игры я скорее там, где (главный тренер «Ливерпуля» Юрген) Клопп. Мне нравится агрессивная игра на протяжении 90 минут, мне нравится доминировать, играть результативно и эффективно. Эффективность и результат важнее общей эстетики.

    Ребята горят идеей выхода в РПЛ, вы это видите на футбольном поле. Мне в этом смысле проще, я всю карьеру решал подобные задачи, мне здесь очень комфортно», – заявил Игнашевич.

    • «Балтика» лидирует в Первой лиге с 57 очками.
    • Команда не проигрывает в 27 матчах подряд.

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    Источник: «Матч ТВ»

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