«Барселона» побила рекорд топ-лиг Европы, который держался более 30 лет

«Барселона» победила «Атлетико» (1:0) в матче 30-го тура Примеры.

Каталонцы провели 23-й матч на ноль в этом чемпионате Испании. Всего за 30 матчей команда Хави пропустила девять мячей – это лучший результат в истории семи европейских топ-лиг.

Ранее рекорд принадлежал «Порту» (сезон-1991/92) и «Челси» (сезон-2004/05), которые пропустили десять голов за 30 туров.