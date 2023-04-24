«Барселона» побила рекорд топ-лиг Европы, который держался более 30 лет

«Барселона» победила «Атлетико» (1:0) в матче 30-го тура Примеры.
Каталонцы провели 23-й матч на ноль в этом чемпионате Испании. Всего за 30 матчей команда Хави пропустила девять мячей – это лучший результат в истории семи европейских топ-лиг.
Ранее рекорд принадлежал «Порту» (сезон-1991/92) и «Челси» (сезон-2004/05), которые пропустили десять голов за 30 туров.
- «Барса» уверенно лидирует в Примере с 76 очками.
- Каталонский клуб опережает «Реал» на 11 очков.
Источник: твиттер Алексиса Мартина-Тамайо