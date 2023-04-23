Как не посмотрю матчи Барселоны в этом сезоне, такое барахло игра, то 0-0, то 1-0. Смотрю в таблицу и поражаюсь, когда они успели больше 50 голов забить за 30 туров.
«Барселона» с минимальным счетом обыграла «Атлетико» в домашнем матче 30-го тура Примеры – 1:0.
Единственный гол в концовке первого тайма забил Ферран Торрес.
«Барса» набрала 76 очков и опережает «Реал» на 11 очков. «Атлетико» с 60 очками идет на третьем месте.
Испания. Примера. 30-й тур
Барселона – Атлетико – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Торрес, 44.