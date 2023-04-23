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    • Примера. «Барса» победила «Атлетико» благодаря голу Торреса, отрыв от «Реала» – 11 очков

    Примера. «Барса» победила «Атлетико» благодаря голу Торреса, отрыв от «Реала» – 11 очков

    «Барселона» с минимальным счетом обыграла «Атлетико» в домашнем матче 30-го тура Примеры – 1:0.

    Единственный гол в концовке первого тайма забил Ферран Торрес.

    «Барса» набрала 76 очков и опережает «Реал» на 11 очков. «Атлетико» с 60 очками идет на третьем месте.

    Испания. Примера. 30-й тур

    Барселона – Атлетико – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Торрес, 44.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

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    Источник: «Бомбардир»

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    23.04.2023 19:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3014

      Play 11 часов назад

      Как не посмотрю матчи Барселоны в этом сезоне, такое барахло игра, то 0-0, то 1-0. Смотрю в таблицу и поражаюсь, когда они успели больше 50 голов забить за 30 туров.

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      Рейтинг: +109

      JIEGEHDA > Play 10 часов назад

      Когда играл Дембеле они забивали по 3-4 мяча . Посмотри результативность Дембеле по голам и передачам . А теперь игра на результат . Ну думаю это простительно . Ты помнишь как тот же Реал или Барса играли 3 года назад? В сезоне этак в 17-18? Не ) забивали как обычно много, но не помнят . Помнят лишь результаты

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