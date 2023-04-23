«Барселона» с минимальным счетом обыграла «Атлетико» в домашнем матче 30-го тура Примеры – 1:0.

Единственный гол в концовке первого тайма забил Ферран Торрес.

«Барса» набрала 76 очков и опережает «Реал» на 11 очков. «Атлетико» с 60 очками идет на третьем месте.

Испания. Примера. 30-й тур

Барселона – Атлетико – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Торрес, 44.

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