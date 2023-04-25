«Они куплены»: капитан «Атлетико» – о судьях в матче с «Барселоной»

Полузащитник «Атлетико» Коке был недоволен работой арбитров в игре 30-го тура Примеры против «Барселоны».
Капитан мадридцев не смог принять участие в матче из-за повреждения, но он активно спорил, находясь на скамейке запасных.
После одного из моментов Коке крикнул: «Они куплены». Вероятно, он имел в виду судей.
- «Барса» победила 1:0.
- Сейчас расследуется возможная причастность каталонцев к подкупу рефери.
- Клуб платил экс-вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
Источник: Marca