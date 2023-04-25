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  • «Они куплены»: капитан «Атлетико» – о судьях в матче с «Барселоной»

«Они куплены»: капитан «Атлетико» – о судьях в матче с «Барселоной»

25 апреля 2023, 18:33
1

Полузащитник «Атлетико» Коке был недоволен работой арбитров в игре 30-го тура Примеры против «Барселоны».

Капитан мадридцев не смог принять участие в матче из-за повреждения, но он активно спорил, находясь на скамейке запасных.

После одного из моментов Коке крикнул: «Они куплены». Вероятно, он имел в виду судей.

  • «Барса» победила 1:0.
  • Сейчас расследуется возможная причастность каталонцев к подкупу рефери.
  • Клуб платил экс-вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

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Источник: Marca
Испания. Примера Атлетико Барселона Коке
Комментарии (1)
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cska1948
1682439795
У нас тоже, уже много лет назад, один крикнул, что они СВО... , но с тех пор ничего не изменилось.
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