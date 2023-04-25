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    • «Они куплены»: капитан «Атлетико» – о судьях в матче с «Барселоной»

    «Они куплены»: капитан «Атлетико» – о судьях в матче с «Барселоной»

    Полузащитник «Атлетико» Коке был недоволен работой арбитров в игре 30-го тура Примеры против «Барселоны».

    Капитан мадридцев не смог принять участие в матче из-за повреждения, но он активно спорил, находясь на скамейке запасных.

    После одного из моментов Коке крикнул: «Они куплены». Вероятно, он имел в виду судей.

    • «Барса» победила 1:0.
    • Сейчас расследуется возможная причастность каталонцев к подкупу рефери.
    • Клуб платил экс-вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

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    Источник: Marca

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