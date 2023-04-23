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    • Президент «Торпедо»: «Видимо, теперь матчи надо начинать с пенальти в наши ворота»

    Президент «Торпедо»: «Видимо, теперь матчи надо начинать с пенальти в наши ворота»

    Ярослав Савин, президент «Торпедо», недоволен судейством в матче 24-го тура РПЛ против «Химок» (2:4).

    – Есть претензии к команде?

    – У нас самих претензии к нам самим. Единственное – нам игры теперь, видимо, надо начинать сразу с пенальти, судя по количеству одиннадцатиметровых в наши ворота. То есть начинаем игру – и нам сразу бьют пенальти.

    – У вас есть ощущение предвзятости по отношению к «Торпедо»? Бедняков душат?

    – Если за четыре игры шесть пенальти ставятся, есть такое ощущение. Не знаю, почему судьи ошибаются, надеюсь, это технические ошибки.

    – По матчу с «Химками» планируете обращаться в ЭСК?

    – Посмотрим. Если есть куда и зачем обращаться, значит, будем.

    • «Торпедо» идет в РПЛ последним.
    • Савин возглавил клуб этой весной.
    • Следующий соперник «Торпедо» – «Сочи» (30 апреля).

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    Источник: «РБ Спорт»

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