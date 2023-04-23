Президент «Торпедо»: «Видимо, теперь матчи надо начинать с пенальти в наши ворота»

Ярослав Савин, президент «Торпедо», недоволен судейством в матче 24-го тура РПЛ против «Химок» (2:4).

– Есть претензии к команде?

– У нас самих претензии к нам самим. Единственное – нам игры теперь, видимо, надо начинать сразу с пенальти, судя по количеству одиннадцатиметровых в наши ворота. То есть начинаем игру – и нам сразу бьют пенальти.

– У вас есть ощущение предвзятости по отношению к «Торпедо»? Бедняков душат?

– Если за четыре игры шесть пенальти ставятся, есть такое ощущение. Не знаю, почему судьи ошибаются, надеюсь, это технические ошибки.

– По матчу с «Химками» планируете обращаться в ЭСК?

– Посмотрим. Если есть куда и зачем обращаться, значит, будем.