Семак: «Ренан в «Зените» ненадолго»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак намекнул на уход из команды защитника Роберта Ренана.

«Думаю, у Ренана была только одна грубая ошибка в игре с «Динамо» (3:1). Мы готовы к этому. Он много помогает нам в организации атаки. У него хорошая первая передача. Его возраст достаточно юн. А интерес к нему велик. Думаю, он у нас ненадолго. Что, конечно, огорчает.

Значит ли это, что он скоро уйдeт? Нам важно, чтобы игрок прогрессировал. А уйдет он или не уйдeт неизвестно. К нему есть интерес. Он играет, набирается опыта. У других клубов есть возможность посмотреть его в нашем чемпионате. Видят его потенциал, видят его ошибки. Его позиция востребована. Я не говорю, что он уедет. Но думаю такой вариант есть точно. Позиция важная. Многие клубы ищут игроков на такую позицию», – сказал Семак.