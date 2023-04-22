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    Семак: «Ренан в «Зените» ненадолго»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак намекнул на уход из команды защитника Роберта Ренана.

    «Думаю, у Ренана была только одна грубая ошибка в игре с «Динамо» (3:1). Мы готовы к этому. Он много помогает нам в организации атаки. У него хорошая первая передача. Его возраст достаточно юн. А интерес к нему велик. Думаю, он у нас ненадолго. Что, конечно, огорчает.

    Значит ли это, что он скоро уйдeт? Нам важно, чтобы игрок прогрессировал. А уйдет он или не уйдeт неизвестно. К нему есть интерес. Он играет, набирается опыта. У других клубов есть возможность посмотреть его в нашем чемпионате. Видят его потенциал, видят его ошибки. Его позиция востребована. Я не говорю, что он уедет. Но думаю такой вариант есть точно. Позиция важная. Многие клубы ищут игроков на такую позицию», – сказал Семак.

    • Ренаном интересуется «Реал».
    • Игрок в «Зените» с зимы.
    • Ренан вызывается в молодежную сборную Бразилии.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Зимина

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    22.04.2023 22:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1730

      Fialet 1 час назад

      Ну Симак и словоблуд...

      0
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      Рейтинг: +22165

      Persona_non_Grata 1 час назад

      "Уход Ренана огорчает, а вот Малкома радует" - ну как-то вот так брехать могут только в Зените !!!

      1
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      Рейтинг: +18420

      житель СПб 1 час назад

      И скатертью дорога!

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