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Семак: «Ренан в «Зените» ненадолго»

22 апреля 2023, 22:41
4

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак намекнул на уход из команды защитника Роберта Ренана.

«Думаю, у Ренана была только одна грубая ошибка в игре с «Динамо» (3:1). Мы готовы к этому. Он много помогает нам в организации атаки. У него хорошая первая передача. Его возраст достаточно юн. А интерес к нему велик. Думаю, он у нас ненадолго. Что, конечно, огорчает.

Значит ли это, что он скоро уйдeт? Нам важно, чтобы игрок прогрессировал. А уйдет он или не уйдeт неизвестно. К нему есть интерес. Он играет, набирается опыта. У других клубов есть возможность посмотреть его в нашем чемпионате. Видят его потенциал, видят его ошибки. Его позиция востребована. Я не говорю, что он уедет. Но думаю такой вариант есть точно. Позиция важная. Многие клубы ищут игроков на такую позицию», – сказал Семак.

  • Ренаном интересуется «Реал».
  • Игрок в «Зените» с зимы.
  • Ренан вызывается в молодежную сборную Бразилии.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Зимина
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Ренан Роберт Семак Сергей
Комментарии (4)
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житель СПб
1682195541
И скатертью дорога!
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Persona_non_Grata
1682196228
"Уход Ренана огорчает, а вот Малкома радует" - ну как-то вот так брехать могут только в Зените !!!
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Fialet
1682196431
Ну Симак и словоблуд...
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