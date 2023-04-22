Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Казарцева отстранили от судейства в РПЛ

22 апреля 2023, 10:43
13

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев подтвердил, что арбитр Василий Казарцев пропустит ближайшие туры чемпионата России.

  • Судья ошибся в матче «Оренбург» – «Локомотив» (1:4).
  • Официально признаны две ошибки.

– ЭСК решила, что Казарцев совершил несколько результативных ошибок. Какова его судьба?

– Эти ошибки очень разные. Первая ситуация довольно редкая для нашего чемпионата и на поле могла восприниматься как контролируемая игра.

Сейчас очевидно, что это VAR-вмешательство и отмена гола из-за положения вне игры. Решение ЭСК по данному вопросу было единогласным, и печально, что Казарцева не пригласили к монитору, чтобы он еще раз оценил эпизод.

Разглядеть симуляцию, которую практически идеально исполнил игрок «Локомотива», из позиции, которую занимал судья, было очень сложно. При этом VAR имел все необходимые ракурсы для того, чтобы определить, что именно нападающий является инициатором контакта.

Как мне показалось, у игроков и тренеров первоначально также не было сомнений в верности первоначального решения арбитра.

Как бы то ни было, мы имеем две неисправленных ключевых ошибки, и арбитр, и (судьи) VAR в связи с этим будут ограничены в назначениях на ближайшие туры (вы это можете уже видеть по назначениям на очередной тур).

Еще по теме:
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ 2
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ 28
Аршавин определил судью РПЛ, который не понимает сути игры в футбол 12
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Казарцев Василий
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
MaxRnD
1682149806
Непотопляемый "вилковец". Сколько уже было подобного ? Давно пора за Вилковым отправить на "заслуженный" отдых ?
Ответить
Пингвины Антарктиды
1682151778
Моё предложение радикальное: чтобы очистить российский футбол от договорняков, надо проверить ВСЕХ чиновников и судей РФС на полиграфе, включая Дюкова, с отстранением от судейства на несколько матчей, если выявится связь со странными матчами. И начал бы я с судей Еськова и Карасёва.
Ответить
АртурZaСМ
1682153339
Сколько раз КАзарцев еще должен накосячить, чтобы уже поняли, что ему надо пинка под зад давать?
Ответить
ААМ
1682156721
В судейском корпусе таких казарцевых не один
Ответить
Burtaze
1682164941
вар у нас только для понтов...только что клоуны изобразили пенальти в ворота химок из ничего.. смех...
Ответить
ScarlettOgusania
1682166461
Казарцева отстраняли от судейства много раз, так он снова всплывает - говно не тонет!
Ответить
Calipso200
1682322158
Только при зарождения новой жизни на планете, после апокалипсиса ,возможно,изменит наш футбол. Но и там есть возможность, что если какая то споринка из руководства выживет. Все станет также
Ответить
Calipso200
1682322210
Так что наслаждайтесь футболом. Другого в России нет.
Ответить
Главные новости
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
4
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
2
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
2
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
1
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
4
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
Фанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
8
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
1
Все новости
Все новости
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
4
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирский клуб
14:10
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
Фанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
8
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
1
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
2
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
1
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
12:29
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
6
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
11:59
1
Генич сказал, в чем провалился Карседо в игре с «Динамо»
11:48
1
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
11:39
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
5
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
17
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
8
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
17
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
17
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
09:18
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
6
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
3
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
1
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
3
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
7
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+