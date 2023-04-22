Казарцева отстранили от судейства в РПЛ

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев подтвердил, что арбитр Василий Казарцев пропустит ближайшие туры чемпионата России.

Судья ошибся в матче «Оренбург» – «Локомотив» (1:4).

Официально признаны две ошибки.

– ЭСК решила, что Казарцев совершил несколько результативных ошибок. Какова его судьба?

– Эти ошибки очень разные. Первая ситуация довольно редкая для нашего чемпионата и на поле могла восприниматься как контролируемая игра.

Сейчас очевидно, что это VAR-вмешательство и отмена гола из-за положения вне игры. Решение ЭСК по данному вопросу было единогласным, и печально, что Казарцева не пригласили к монитору, чтобы он еще раз оценил эпизод.

Разглядеть симуляцию, которую практически идеально исполнил игрок «Локомотива», из позиции, которую занимал судья, было очень сложно. При этом VAR имел все необходимые ракурсы для того, чтобы определить, что именно нападающий является инициатором контакта.

Как мне показалось, у игроков и тренеров первоначально также не было сомнений в верности первоначального решения арбитра.

Как бы то ни было, мы имеем две неисправленных ключевых ошибки, и арбитр, и (судьи) VAR в связи с этим будут ограничены в назначениях на ближайшие туры (вы это можете уже видеть по назначениям на очередной тур).