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    Казарцева отстранили от судейства в РПЛ

    Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев подтвердил, что арбитр Василий Казарцев пропустит ближайшие туры чемпионата России.

    • Судья ошибся в матче «Оренбург» – «Локомотив» (1:4).
    • Официально признаны две ошибки.

    – ЭСК решила, что Казарцев совершил несколько результативных ошибок. Какова его судьба?

    – Эти ошибки очень разные. Первая ситуация довольно редкая для нашего чемпионата и на поле могла восприниматься как контролируемая игра.

    Сейчас очевидно, что это VAR-вмешательство и отмена гола из-за положения вне игры. Решение ЭСК по данному вопросу было единогласным, и печально, что Казарцева не пригласили к монитору, чтобы он еще раз оценил эпизод.

    Разглядеть симуляцию, которую практически идеально исполнил игрок «Локомотива», из позиции, которую занимал судья, было очень сложно. При этом VAR имел все необходимые ракурсы для того, чтобы определить, что именно нападающий является инициатором контакта.

    Как мне показалось, у игроков и тренеров первоначально также не было сомнений в верности первоначального решения арбитра.

    Как бы то ни было, мы имеем две неисправленных ключевых ошибки, и арбитр, и (судьи) VAR в связи с этим будут ограничены в назначениях на ближайшие туры (вы это можете уже видеть по назначениям на очередной тур).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии23
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    • ...
      Рейтинг: +5467

      ААМ 7 минут назад

      В судейском корпусе таких казарцевых не один

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4345

      fakeid 48 минут назад

      это заговор против спартака! минус один судья, который их тянул!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +248

      RedMaksim97 > fakeid 32 минуты назад

      Причем тут Спартак, когда это матч с участием Локомотива и Оренбурга?

      1
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      ...
      Рейтинг: +4230

      Иван Петров 1986 > fakeid 19 минут назад

      Еще один bomj вылез. Ты хоть сам то понял что сказал.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1074

      Болотоход > RedMaksim97 19 минут назад

      Да он после клиники - бред несет!!

      0
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      Рейтинг: +1074

      Болотоход > fakeid 18 минут назад

      Братан ну вернись назад в палату - не убегай от туда.

      0
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      Рейтинг: +4345

      fakeid > RedMaksim97 14 минут назад

      а при чём тут один конкретный матч? лукойловский судья по жизни, и этим всё сказано

      0
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      ...
      Рейтинг: +4345

      fakeid > Иван Петров 1986 14 минут назад

      а зачем ты вылез и воняешь?

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      Рейтинг: +4345

      fakeid > Болотоход 13 минут назад

      косорыловки выпил? ахаха!

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      Рейтинг: +5467

      ААМ > fakeid 12 минут назад

      Согласен.

      0
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      Рейтинг: +1074

      Болотоход > fakeid 10 минут назад

      Это что такое? Тебе прописали сегодня? Ну и как? Видать плохие тебе витамины дали.

      0
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      ...
      Рейтинг: +5467

      ААМ > Болотоход 9 минут назад

      Судя по бороде, вы с Альцгеймером ня ты.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1269

      mama1991 54 минуты назад

      говночемпионат плевать на него, дело не в футболе, а гнилой системе в стране в общем

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3662

      АртурZaСМ 1 час назад

      Сколько раз КАзарцев еще должен накосячить, чтобы уже поняли, что ему надо пинка под зад давать?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Пингвины Антарктиды 1 час назад

      Моё предложение радикальное: чтобы очистить российский футбол от договорняков, надо проверить ВСЕХ чиновников и судей РФС на полиграфе, включая Дюкова, с отстранением от судейства на несколько матчей, если выявится связь со странными матчами. И начал бы я с судей Еськова и Карасёва.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67928

      portero > Пингвины Антарктиды 1 час назад

      Как можно очистить футбол, не трогая всю остальную гниль????

      2
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      ...
      Рейтинг: +1520

      Тазит > Пингвины Антарктиды 1 час назад

      А проверяющих на полиграфе на чем будем проверять?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      Пингвины Антарктиды > Тазит 19 минут назад

      Набрать проверяющих из фирм

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28

      Пингвины Антарктиды > portero 18 минут назад

      Но это хотя бы что-то, тогда игра будет смотрибельная

      0
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      Рейтинг: +28

      Пингвины Антарктиды > Тазит 15 минут назад

      Ещё вести онлайн трансляцию в соцсетях, полиграф не ошибётся

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14457

      Алексей З 2 часа назад

      Не могу понять , какое "вне игры" если мяч жд-жнику пришёл от защитника ? Пересмотрел уже раз 10, что это ????

      0
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      ...
      Рейтинг: +67928

      portero > Алексей З 1 час назад

      Очевидно очередные временные трактовки эпизода....
      Нашей сборной засчитывали такое, когда Чистяков мяча коснулся, а лукака забил...
      Наверное свежая трактовка такого положения вне игры...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +55627

      MaxRnD 2 часа назад

      Непотопляемый "вилковец".
      Сколько уже было подобного ? Давно пора за Вилковым отправить на "заслуженный" отдых ?

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