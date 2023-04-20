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    • Судья дважды результативно ошибся в пользу «Локомотива» в матче с «Оренбургом» (ЭСК)

    Судья дважды результативно ошибся в пользу «Локомотива» в матче с «Оренбургом» (ЭСК)

    ЭСК РФС признала, что бригада арбитра Василия Казарцева допустила две ошибки в матче 23-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Локомотивом» (1:4).

    «Судья ошибочно засчитал взятие ворот «Оренбурга» на 10-й минуте.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что должно было быть зафиксировано положение вне игры у нападающего «Локомотива» Франсуа Камано в атакующей фазе, предшествующей взятию ворот соперника, так как действия игрока «Оренбурга» Матиаса Переса при попытке прервать передачу мяча в подкате, по мнению членов комиссии, расцениваются как неконтролируемая игра в мяч, и мяч после контакта с ним попал к атакующему игроку «Локомотива», находящемуся в офсайдной позиции.

    По этим причинам комиссия единогласно считает, что судье следовало отменить гол, зафиксировать положение вне игры и назначить свободный удар с места нарушения.

    Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Оренбурга» на 50-й минуте.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Локомотива» Франсуа Камано в единоборстве с вратарем «Оренбурга» Николаем Сысуевым, по мнению большинства членов комиссии, сам инициировал контакт с вратарем соперника, неестественно оставляя ногу, имея при этом возможность избежать этого контакта.

    В действиях нападающего, направленных на получение незаслуженного преимущества, большинство членов комиссии усмотрело признаки симуляции, в связи с чем считает, что судье следовало назначить свободный удар в пользу «Оренбурга» и вынести предупреждение игроку «Локомотива» за неспортивное поведение», – говорится в решении ЭСК.

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 14:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +67914

      portero 47 минут назад

      Конечно верю, что двпжды случайно ошибся!!!!ну с первым голом такие чаще засчитывают....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14395

      Алексей З 1 час назад

      Это пздц !!!!
      С каких пор пас от защитника - офсайд !!!
      Вас разогнать всех надо.

      0
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      Рейтинг: +6210

      subbotaspartak 2 часа назад

      И так после каждой игры можно...

      0
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      Рейтинг: +6210

      subbotaspartak > subbotaspartak 2 часа назад

      Ну тупыыыыые... М. Задорнов

      0
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