Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Судья дважды результативно ошибся в пользу «Локомотива» в матче с «Оренбургом» (ЭСК)

Судья дважды результативно ошибся в пользу «Локомотива» в матче с «Оренбургом» (ЭСК)

20 апреля 2023, 14:48
3

ЭСК РФС признала, что бригада арбитра Василия Казарцева допустила две ошибки в матче 23-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Локомотивом» (1:4).

«Судья ошибочно засчитал взятие ворот «Оренбурга» на 10-й минуте.

Решение ЭСК мотивировано тем, что должно было быть зафиксировано положение вне игры у нападающего «Локомотива» Франсуа Камано в атакующей фазе, предшествующей взятию ворот соперника, так как действия игрока «Оренбурга» Матиаса Переса при попытке прервать передачу мяча в подкате, по мнению членов комиссии, расцениваются как неконтролируемая игра в мяч, и мяч после контакта с ним попал к атакующему игроку «Локомотива», находящемуся в офсайдной позиции.

По этим причинам комиссия единогласно считает, что судье следовало отменить гол, зафиксировать положение вне игры и назначить свободный удар с места нарушения.

Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Оренбурга» на 50-й минуте.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Локомотива» Франсуа Камано в единоборстве с вратарем «Оренбурга» Николаем Сысуевым, по мнению большинства членов комиссии, сам инициировал контакт с вратарем соперника, неестественно оставляя ногу, имея при этом возможность избежать этого контакта.

В действиях нападающего, направленных на получение незаслуженного преимущества, большинство членов комиссии усмотрело признаки симуляции, в связи с чем считает, что судье следовало назначить свободный удар в пользу «Оренбурга» и вынести предупреждение игроку «Локомотива» за неспортивное поведение», – говорится в решении ЭСК.

Еще по теме:
«Оренбург» обратится в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Локомотивом» (1:4) 2
Дзюба оценил газон на стадионе «Оренбурга»
Баринов получил перелом в матче с «Оренбургом»
Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Локомотив Оренбург Локомотив
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1681992407
И так после каждой игры можно...
Ответить
portero
1681996934
Конечно верю, что двпжды случайно ошибся!!!!ну с первым голом такие чаще засчитывают....
Ответить
Главные новости
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
2
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
1
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
1
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
Фанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
5
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
1
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
2
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
1
Все новости
Все новости
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирский клуб
14:10
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
Фанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
5
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
1
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
2
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
1
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
12:29
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
6
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
11:59
1
Генич сказал, в чем провалился Карседо в игре с «Динамо»
11:48
1
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
11:39
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
5
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
17
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
8
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
17
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
17
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
09:18
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
6
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
3
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
1
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
3
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
7
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
5
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
4
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+