Судья дважды результативно ошибся в пользу «Локомотива» в матче с «Оренбургом» (ЭСК)

ЭСК РФС признала, что бригада арбитра Василия Казарцева допустила две ошибки в матче 23-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Локомотивом» (1:4).

«Судья ошибочно засчитал взятие ворот «Оренбурга» на 10-й минуте.

Решение ЭСК мотивировано тем, что должно было быть зафиксировано положение вне игры у нападающего «Локомотива» Франсуа Камано в атакующей фазе, предшествующей взятию ворот соперника, так как действия игрока «Оренбурга» Матиаса Переса при попытке прервать передачу мяча в подкате, по мнению членов комиссии, расцениваются как неконтролируемая игра в мяч, и мяч после контакта с ним попал к атакующему игроку «Локомотива», находящемуся в офсайдной позиции.

По этим причинам комиссия единогласно считает, что судье следовало отменить гол, зафиксировать положение вне игры и назначить свободный удар с места нарушения.

Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Оренбурга» на 50-й минуте.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Локомотива» Франсуа Камано в единоборстве с вратарем «Оренбурга» Николаем Сысуевым, по мнению большинства членов комиссии, сам инициировал контакт с вратарем соперника, неестественно оставляя ногу, имея при этом возможность избежать этого контакта.

В действиях нападающего, направленных на получение незаслуженного преимущества, большинство членов комиссии усмотрело признаки симуляции, в связи с чем считает, что судье следовало назначить свободный удар в пользу «Оренбурга» и вынести предупреждение игроку «Локомотива» за неспортивное поведение», – говорится в решении ЭСК.