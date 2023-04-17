«Оренбург» обратится в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Локомотивом» (1:4)

В «Оренбурге» остались недовольны судейством в игре 23-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:4).

Клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть три спорных эпизода.

«Вчера у меня и у всех присутствующих сложилось впечатление хорошей работы арбитров ВАР. Показалось, что все сомнительные моменты подлежали проверке.

Но после детального просмотра ряда эпизодов принял решение попросить дезавуировать свои вчерашние слова о работе арбитра. Мы ознакомились с работой ВАР на вчерашнем матче и приняли решение обратиться в ЭСК РФС по ряду эпизодов.

Попросим рассмотреть эпизод с офсайдом Камано при первом голе, симуляцию Камано при назначенном пенальти на 51-й минуте встречи и неназначенный пенальти на Марине на 75-й минуте. Баринов нарушает правило, за которое должно было последовать наказание в виде пенальти», – сказал президент «Оренбурга» Василий Еремякин.