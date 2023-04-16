Дзюба оценил газон на стадионе «Оренбурга»

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба высказался о качестве поля на стадионе «Газовик» после матча с «Оренбургом».
- «Локо» победил со счетом 3:1.
- Дзюба сделал три результативные передачи.
«Мне очень понравилось поле, действительно хорошего качества. Классно сделали раздевалки, потому что до этого, когда я был – это была катастрофа. Сейчас очень свежо, комфортно, уютно.
Поле – потрясающее. Очень комфортно. Даже мне с какими-то определенными проблемами до этого вообще легко было, не почувствовал ничего, получал удовольствие. Мяч стелится. Потрясающее, мягкое поле», – сказал Дзюба.
Источник: телеграм-канал «Оренбурга»