Дзюба оценил газон на стадионе «Оренбурга»

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба высказался о качестве поля на стадионе «Газовик» после матча с «Оренбургом».

«Локо» победил со счетом 3:1.

Дзюба сделал три результативные передачи.

«Мне очень понравилось поле, действительно хорошего качества. Классно сделали раздевалки, потому что до этого, когда я был – это была катастрофа. Сейчас очень свежо, комфортно, уютно.

Поле – потрясающее. Очень комфортно. Даже мне с какими-то определенными проблемами до этого вообще легко было, не почувствовал ничего, получал удовольствие. Мяч стелится. Потрясающее, мягкое поле», – сказал Дзюба.