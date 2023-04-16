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    Дзюба оценил газон на стадионе «Оренбурга»

    Форвард «Локомотива» Артем Дзюба высказался о качестве поля на стадионе «Газовик» после матча с «Оренбургом».

    • «Локо» победил со счетом 3:1.
    • Дзюба сделал три результативные передачи.

    «Мне очень понравилось поле, действительно хорошего качества. Классно сделали раздевалки, потому что до этого, когда я был – это была катастрофа. Сейчас очень свежо, комфортно, уютно.

    Поле – потрясающее. Очень комфортно. Даже мне с какими-то определенными проблемами до этого вообще легко было, не почувствовал ничего, получал удовольствие. Мяч стелится. Потрясающее, мягкое поле», – сказал Дзюба.

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    Источник: телеграм-канал «Оренбурга»

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    16.04.2023 23:52
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