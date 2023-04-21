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  • Наркодилеры на ЧМ-2018 договаривались о поставке кокаина в Россию – в страну они попадали по Fan ID

Наркодилеры на ЧМ-2018 договаривались о поставке кокаина в Россию – в страну они попадали по Fan ID

21 апреля 2023, 22:27
4

Экс-глава 3-го антинаркотического отдела Следственного департамента МВД, полковник в отставке Сергей Пелих рассказал, что во время чемпионата мира-2018 в Россию по Fan ID прибывали криминальные элементы.

«Под эгидой болельщиков сюда в Россию приезжали лица, которые осуществляют и планируют осуществлять прямые поставки кокаина из Латинской Америки.

По двум не связанным вроде уголовным делам мы увидели, что именно на чемпионат мира под эти документы [Fan ID] приезжали для переговоров: они регистрировались, покупали билеты – в одном случае в Петербурге, потом выяснили, что приобретены билеты на полуфинальный матч Франция – Бельгия.

Во втором случае – один из топ-менеджеров, так скажем, наркомафии прилетел в Москву, из Москвы уехал в Сочи на футбольный матч.

Самое интересное, что мы хотели добиться от Fan ID – это с кем он покупал билеты, кто регистрировался рядом на соседние места. Поэтому мы хотели получить эту информацию для того, чтобы определить круг подозреваемых к изъятию в дальнейшем наркотических средств. Но, увы, на тот период времени мы не смогли получить эти данные и отрабатывали полученную информацию другими путями», – сказал Пелих.

«Наркосбытчики рассматривали Россию как потенциально глубокий рынок сбыта: Россия была непаханым» полем, открывавшем дорогу в Азию», – добавил заместитель Пелиха Ренат Курамшин.

  • ЧМ-2018 выиграла Франция.
  • ФИФА признавала российский чемпионат мира лучшим в истории.
  • Сейчас Россия отстранена от международного футбола.

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Источник: RTVI
Россия. Премьер-лига
Комментарии (4)
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Medved2468
1682106369
И, по итогу этого заявления, сильные мира сего (России), могут сделать 2 вывода. 1. Фан Айди не эффективен. Так и зачем его вообще использовать. 2. Раз была такая история, то Фан Айди нужно только ужесточать, и дальше закручивая гайки со всей силы. Хотелось бы, конечно, чтобы это был 1-й вариант. Но, опыт прошлых лет подсказывает, что, однозначно, будет выбран второй вариант. PS. Очень буду рад, если я ошибаюсь.
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DOCTOR PENALTY
1682108319
Так вот, оказывается, кто лоббирует этот чёртов Фан Айди.
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KROFF
1682139384
Аааа, ну хоть теперь понятно стало зачем нам fan ID.
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IVANRUS777
1682139470
Какой же это бред....просто для лохов история. Документ, который разработали в России и выдавали в России и силовик говорит, что они не смогли получить доступ к данным о людях сидевших на определённых местах на стадионе. Типо даже мы не имеем доступа к таким суперзасекреченным данным и вы не бойтесь бегите скорее получайте фануйди.
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