Наркодилеры на ЧМ-2018 договаривались о поставке кокаина в Россию – в страну они попадали по Fan ID

Экс-глава 3-го антинаркотического отдела Следственного департамента МВД, полковник в отставке Сергей Пелих рассказал, что во время чемпионата мира-2018 в Россию по Fan ID прибывали криминальные элементы.

«Под эгидой болельщиков сюда в Россию приезжали лица, которые осуществляют и планируют осуществлять прямые поставки кокаина из Латинской Америки.

По двум не связанным вроде уголовным делам мы увидели, что именно на чемпионат мира под эти документы [Fan ID] приезжали для переговоров: они регистрировались, покупали билеты – в одном случае в Петербурге, потом выяснили, что приобретены билеты на полуфинальный матч Франция – Бельгия.

Во втором случае – один из топ-менеджеров, так скажем, наркомафии прилетел в Москву, из Москвы уехал в Сочи на футбольный матч.

Самое интересное, что мы хотели добиться от Fan ID – это с кем он покупал билеты, кто регистрировался рядом на соседние места. Поэтому мы хотели получить эту информацию для того, чтобы определить круг подозреваемых к изъятию в дальнейшем наркотических средств. Но, увы, на тот период времени мы не смогли получить эти данные и отрабатывали полученную информацию другими путями», – сказал Пелих.

«Наркосбытчики рассматривали Россию как потенциально глубокий рынок сбыта: Россия была непаханым» полем, открывавшем дорогу в Азию», – добавил заместитель Пелиха Ренат Курамшин.