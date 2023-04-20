Мостовой ответил, деградирует ли «Спартак»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал последние результаты московской команды.
- В среду «Спартак» вылетел из Fonbet Кубка России.
- Команда проиграла «Акрону» (1:2) из Первой лиги.
- В РПЛ москвичи идут на 3-м месте.
«Я не разочарован. Что нам разочаровываться? Конечно, не ожидали, что «Спартак» проиграет, при всем уважении к «Акрону», который без проигрышей идет.
У «Спартака» все нормально, все хорошо и замечательно.
Деградация? Нет. Все шикарно у них. Зарплаты приходят вовремя – все отлично», – сказал Мостовой.
Источник: «Р-Спорт»