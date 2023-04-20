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Мостовой ответил, деградирует ли «Спартак»

20 апреля 2023, 22:48
3

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал последние результаты московской команды.

  • В среду «Спартак» вылетел из Fonbet Кубка России.
  • Команда проиграла «Акрону» (1:2) из Первой лиги.
  • В РПЛ москвичи идут на 3-м месте.

«Я не разочарован. Что нам разочаровываться? Конечно, не ожидали, что «Спартак» проиграет, при всем уважении к «Акрону», который без проигрышей идет.

У «Спартака» все нормально, все хорошо и замечательно.

Деградация? Нет. Все шикарно у них. Зарплаты приходят вовремя – все отлично», – сказал Мостовой.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак Мостовой Александр
Комментарии (3)
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derrik2000
1682021611
"Деградация? Нет. Все шикарно у них. Зарплаты приходят вовремя – все отлично», – сказал Мостовой." Всё правильно: БАБЛИЩЕ им капает - ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ!
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гууд
1682024194
Спартак чемпион! этот акрон просто отстачил, не верьте таблицы РПЛ, потому что спартак чемпион России а не рпл какого то!!! только спартак, только коп де соль!!!
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Val 46
1682175945
отношение к играм на Кубок никакое, поэтому играют шалая-валяй.Вот то, что в Спартаке вратарей меняют это плохо. Селихов должен играть во всех матчах. Игровая практика должна быть. Здесь Абаскаль не прав
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