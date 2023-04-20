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    Мостовой ответил, деградирует ли «Спартак»

    Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал последние результаты московской команды.

    • В среду «Спартак» вылетел из Fonbet Кубка России.
    • Команда проиграла «Акрону» (1:2) из Первой лиги.
    • В РПЛ москвичи идут на 3-м месте.

    «Я не разочарован. Что нам разочаровываться? Конечно, не ожидали, что «Спартак» проиграет, при всем уважении к «Акрону», который без проигрышей идет.

    У «Спартака» все нормально, все хорошо и замечательно.

    Деградация? Нет. Все шикарно у них. Зарплаты приходят вовремя – все отлично», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 22:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +21256

      derrik2000 28 минут назад

      "Деградация? Нет. Все шикарно у них. Зарплаты приходят вовремя – все отлично», – сказал Мостовой."

      Всё правильно: БАБЛИЩЕ им капает - ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ!

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      Рейтинг: +4308

      fakeid 36 минут назад

      я заметил, как деградируют его болельщики и некоторые бывшие игроки)

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