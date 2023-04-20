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    Президент «Баварии» ответил, не сожалеет ли он о назначении Тухеля

    Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался в поддержку Томаса Тухеля.

    У него спросили, сожалеет ли руководство клуба об увольнении Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера.

    • После назначения Тухеля мюнхенцы выиграли 2 матча из 6.
    • Команда вылетела из Кубка Германии и Лиги чемпионов.

    «Несмотря на все произошедшее, мы бы определенно поступили бы точно так же.

    Развитие команды при Нагельсмане показало, что потенциал не был реализован на поле», – заявил Хайнер.

    «Бaвария» при Тухеле выиграла 2 из 6 матчей и вылетела из 2 турниров

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    Источник: Bayern & Germany

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    Сегодня, 09:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2784

      BlackMurder 37 минут назад

      Ну да, он вывел вас в 1/4 и его как кутька швырнули , зато щас потенциал раскрывается

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