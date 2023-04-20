Президент «Баварии» ответил, не сожалеет ли он о назначении Тухеля

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался в поддержку Томаса Тухеля.
У него спросили, сожалеет ли руководство клуба об увольнении Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера.
- После назначения Тухеля мюнхенцы выиграли 2 матча из 6.
- Команда вылетела из Кубка Германии и Лиги чемпионов.
«Несмотря на все произошедшее, мы бы определенно поступили бы точно так же.
Развитие команды при Нагельсмане показало, что потенциал не был реализован на поле», – заявил Хайнер.
«Бaвария» при Тухеле выиграла 2 из 6 матчей и вылетела из 2 турниров
Источник: Bayern & Germany