Президент «Баварии» ответил, не сожалеет ли он о назначении Тухеля

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался в поддержку Томаса Тухеля.

У него спросили, сожалеет ли руководство клуба об увольнении Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера.

После назначения Тухеля мюнхенцы выиграли 2 матча из 6.

Команда вылетела из Кубка Германии и Лиги чемпионов.

«Несмотря на все произошедшее, мы бы определенно поступили бы точно так же.

Развитие команды при Нагельсмане показало, что потенциал не был реализован на поле», – заявил Хайнер.

«Бaвария» при Тухеле выиграла 2 из 6 матчей и вылетела из 2 турниров