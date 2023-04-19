«В ***, давайте играть как умеем»: Дзагоев рассказал, как футболисты ЦСКА отказались от установки Слуцкого

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал историю, как команда предпочла отказаться от указаний экс-тренера команды Леонида Слуцкого.

«Игра Лиги чемпионов с «Лиллем». Когда Эден Азар восходил. Перед матчем была теория от Слуцкого 45 минут. Говорил всем, куда бежать.

Выходим на первый тайм. К перерыву 0:2. Собираемся игроками между собой и говорим: «В ***, *** [нафиг], давайте играть как умеем». Итог – 2:2», – рассказал Дзагоев на ютуб-канале «Коммент.Шоу».