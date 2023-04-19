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    «В ***, давайте играть как умеем»: Дзагоев рассказал, как футболисты ЦСКА отказались от установки Слуцкого

    Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал историю, как команда предпочла отказаться от указаний экс-тренера команды Леонида Слуцкого.

    «Игра Лиги чемпионов с «Лиллем». Когда Эден Азар восходил. Перед матчем была теория от Слуцкого 45 минут. Говорил всем, куда бежать.

    Выходим на первый тайм. К перерыву 0:2. Собираемся игроками между собой и говорим: «В ***, *** [нафиг], давайте играть как умеем». Итог – 2:2», – рассказал Дзагоев на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

    • Слуцкий дважды выводил ЦСКА в плей-офф Лиги чемпионов.
    • Сейчас тренер без работы.
    • Дзагоев играет в Первой лиге за «Рубин».

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    Источник: «Бомбардир»

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    19.04.2023 22:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1717

      Fialet 1 час назад

      Так я всегда говорю, Слупский не тренер, ЦСКА тогда играло за счёт сильного сыгранного состава.

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      Рейтинг: +1486

      elessar arnor > Fialet 1 час назад

      несколько лет? забавный

      0
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