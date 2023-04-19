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  • «В ***, давайте играть как умеем»: Дзагоев рассказал, как футболисты ЦСКА отказались от установки Слуцкого

«В ***, давайте играть как умеем»: Дзагоев рассказал, как футболисты ЦСКА отказались от установки Слуцкого

19 апреля 2023, 22:59
6

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал историю, как команда предпочла отказаться от указаний экс-тренера команды Леонида Слуцкого.

«Игра Лиги чемпионов с «Лиллем». Когда Эден Азар восходил. Перед матчем была теория от Слуцкого 45 минут. Говорил всем, куда бежать.

Выходим на первый тайм. К перерыву 0:2. Собираемся игроками между собой и говорим: «В ***, *** [нафиг], давайте играть как умеем». Итог – 2:2», – рассказал Дзагоев на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

  • Слуцкий дважды выводил ЦСКА в плей-офф Лиги чемпионов.
  • Сейчас тренер без работы.
  • Дзагоев играет в Первой лиге за «Рубин».

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига ЦСКА Рубин Дзагоев Алан Слуцкий Леонид
Комментарии (6)
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Fialet
1681934715
Так я всегда говорю, Слупский не тренер, ЦСКА тогда играло за счёт сильного сыгранного состава.
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Сам_себе_сказал
1681946943
Дзагоев говнюк ещё тот...
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paracetamol
1681970199
А чего им играть, они же знают, что на последних минутах им пенальти подарят. Эта история очень давняя!
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RUSARM
1681982906
Хоть он и тренировал наш клуб,но он физрук!! А результат делали футболисты,он проехал на багаже Газаева,а потом игроки стали уходить и он сел в лужу!!! Бегемотик,он такой бегемотик!!
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blackmanch
1682092412
ого
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