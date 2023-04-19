ЦСКА и «Урал» назвали стартовые составы на первый финальный матч Пути РПЛ Fonbet Кубка России.
- Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
- Начало матча – в 19:00 мск.
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ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Роша, Дивеев, Мойзес, Обляков, Зделар, Мендес, Карраскаль, Заболотный, Чалов.
«Урал»: Помазун, Бевеев, Кулаков, Бегич, Филипенко, Мишкич, Бикфалви, Каштанов, Ранджелович, Сиссе, Влут.
Судья: Кирилл Левников (Россия)
ЦСКА играл с «Уралом» 15 апреля в РПЛ – победа 2:1.
Коэффициенты:
- Победа ЦСКА – 1.76
- Ничья – 4.04
- Победа «Урала» – 5.40
Источник: «Бомбардир»