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    ЦСКА – «Урал»: стартовые составы на финал Fonbet Кубка России

    ЦСКА и «Урал» назвали стартовые составы на первый финальный матч Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

    • Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
    • Начало матча – в 19:00 мск.

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    ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Роша, Дивеев, Мойзес, Обляков, Зделар, Мендес, Карраскаль, Заболотный, Чалов.

    «Урал»: Помазун, Бевеев, Кулаков, Бегич, Филипенко, Мишкич, Бикфалви, Каштанов, Ранджелович, Сиссе, Влут.

    Судья: Кирилл Левников (Россия)

    ЦСКА играл с «Уралом» 15 апреля в РПЛ – победа 2:1.

    Коэффициенты:

    • Победа ЦСКА – 1.76
    • Ничья – 4.04
    • Победа «Урала» – 5.40

    Прогноз на матч ЦСКА – Урал

    Где смотреть матч ЦСКА – Урал

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:09
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