ЦСКА и «Урал» сыграют в финальном матче Кубка России Пути РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

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Матч состоится в среду, 19 апреля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 19:00 мск.

ЦСКА – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу москвичей составляет 1,70. На ничью можно поставить за 4,00. На выигрыш гостей дают 5,00.

Прогноз на матч ЦСКА – Урал