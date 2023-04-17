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    Где смотреть матч ЦСКА – «Урал»: финал Кубка России, 19 апреля 2023

    ЦСКА и «Урал» сыграют в финальном матче Кубка России Пути РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

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    • Матч состоится в среду, 19 апреля.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 19:00 мск.

    ЦСКА – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу москвичей составляет 1,70. На ничью можно поставить за 4,00. На выигрыш гостей дают 5,00.

    Источник: «Бомбардир»

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