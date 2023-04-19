ЦСКА и «Урал» сыграют в финальном матче Кубка России Пути РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
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Ориентировочные составы:
- ЦСКА: Владислав Тороп – Мойзес Барбоза, Виллиан Роша, Илья Агапов – Бактиeр Зайнутдинов, Фелипе Мендес, Константин Кучаев, Милан Гайич – Антон Заболотный, Федор Чалов, Иван Обляков.
- Урал: Илья Помазун – Егор Филипенко, Силвие Бегич, Денис Кулаков, Лео Гогличидзе – Рай Влут, Ибраима Сиссе, Даниел Мишкич – Алексей Каштанов, Мингиян Бевеев, Александр Юшин.
Судья: Кирилл Левников (Россия)
- Матчей в сезоне: 16
- Желтые карточки: 70 (4,4 в среднем за матч)
- Красные карточки: 6
- Фолы в среднем за матч: 23
ЦСКА играл с «Уралом» 15 апреля в РПЛ – победа 2:1.
Коэффициенты:
- Победа ЦСКА – 1.76
- Ничья – 4.04
- Победа «Урала» – 5.40
Прогноз на матч: победа ЦСКА
Источник: «Бомбардир»