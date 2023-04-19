ЦСКА и «Урал» сыграют в финальном матче Кубка России Пути РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

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Ориентировочные составы:

Судья: Кирилл Левников (Россия)

Матчей в сезоне: 16

Желтые карточки: 70 (4,4 в среднем за матч)

Красные карточки: 6

Фолы в среднем за матч: 23

ЦСКА играл с «Уралом» 15 апреля в РПЛ – победа 2:1.

Коэффициенты:

Победа ЦСКА – 1.76

Ничья – 4.04

Победа «Урала» – 5.40

Прогноз на матч: победа ЦСКА

Где смотреть матч ЦСКА – Урал