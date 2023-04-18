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    Прогнозы и коэффициенты на матч ЦСКА – «Урал»: финал Кубка России, 19 апреля 2023

    ЦСКА и «Урал» сыграют в финальном матче Кубка России Пути РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Кирилл Левников (Россия)

    • Матчей в сезоне: 16
    • Желтые карточки: 70 (4,4 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 6
    • Фолы в среднем за матч: 23

    ЦСКА играл с «Уралом» 15 апреля в РПЛ – победа 2:1.

    Коэффициенты:

    • Победа ЦСКА – 1.76
    • Ничья – 4.04
    • Победа «Урала» – 5.40

    Прогноз на матч: победа ЦСКА

    Где смотреть матч ЦСКА – Урал

    Источник: «Бомбардир»

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