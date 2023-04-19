Орлов: «Гогниев придумал хороводы и беготню. Оказалось, что король голый!»

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал бывших тренеров «Сочи» и «Химок» Вадима Гаранина и Спартака Гогниева.

«Гаранина даже не надо упоминать в контексте сравнения с Бердыевым. Кто Гаранин, и кто Бердыев? Пусть он докажет, пусть выведет «Енисей» в РПЛ.

Он с «Сочи» обыграл разобранный «Локомотив» 4:0 и повысил свой рейтинг. Почему? Он ведь даже в четверку не попал с «Енисеем» в прошлом сезоне.

Та же история у Спартака Гогниева. «Алания» тоже никуда не попала, но о нем начали говорить, что он придумал какие-то хороводы на стандартах, беготню. А на проверке оказалось – король-то голый! С точки зрения футбола», – сказал Орлов.