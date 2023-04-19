Колосков назвал сильнейшего российского игрока

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает полузащитника «Монако» Александра Головина сильнейшим игроком России.

«Головин — лучший российский футболист уже несколько сезонов подряд. Неудивительно, что он стал самым дорогим.

Мог ли им быть Алексей Миранчук? Вряд ли. Все-таки у Головина мастерства побольше. Все справедливо», – считает Колосков.