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    Колосков назвал сильнейшего российского игрока

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает полузащитника «Монако» Александра Головина сильнейшим игроком России.

    «Головин — лучший российский футболист уже несколько сезонов подряд. Неудивительно, что он стал самым дорогим.

    Мог ли им быть Алексей Миранчук? Вряд ли. Все-таки у Головина мастерства побольше. Все справедливо», – считает Колосков.

    • Головин в «Монако» с 2018 года.
    • Игроком интересуется «Боруссия» Д.
    • В этом сезоне Лиги 1 у Головина 29 матчей, 7 голов и 7 ассистов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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