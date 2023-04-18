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    Сергеев назвал главную неудачу «Зенита» в этом сезоне

    Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал вылет команды из Fonbet Кубка России.

    – Жизнь, как известно, состоит из светлых и черных полос. Можно ли называть главной неудачей текущего сезона вылет «Зенита» из Кубка России?

    – Да, это так. В чемпионате у нас все идет хорошо, дай Бог, чтобы вплоть до 30-го тура это продолжалось, а вот выступление в Кубке нам действительно не удалось.

    Причины? Где-то не повезло, что-то делали не так. Поверьте, мы все были очень расстроены после поражения от «Динамо».

    • «Зенит» не вышел из группы в Пути РПЛ.
    • В плей-офф Пути регионов команда разгромила ульяновскую «Волгу» – 3:0.
    • В следующем раунде турнира петербуржцы уступили «Динамо» в серии пенальти.

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    Источник: Bobsoccer

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