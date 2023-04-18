Сергеев назвал главную неудачу «Зенита» в этом сезоне

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал вылет команды из Fonbet Кубка России.

– Жизнь, как известно, состоит из светлых и черных полос. Можно ли называть главной неудачей текущего сезона вылет «Зенита» из Кубка России?

– Да, это так. В чемпионате у нас все идет хорошо, дай Бог, чтобы вплоть до 30-го тура это продолжалось, а вот выступление в Кубке нам действительно не удалось.

Причины? Где-то не повезло, что-то делали не так. Поверьте, мы все были очень расстроены после поражения от «Динамо».