Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Высокомерный человек с явно завышенной самооценкой»: экс-глава академии «Локомотива» – о Цорне

«Высокомерный человек с явно завышенной самооценкой»: экс-глава академии «Локомотива» – о Цорне

17 апреля 2023, 12:39

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев высказался о Томасе Цорне.

Они вместе работали в «Локо» и «Спартаке».

– Какое впечатление на вас произвел Томас Цорн? Как менеджер и человек.

– Непосредственно с ним не общался, но говорил с коллегами из «Спартака», они многое рассказали, что он там тоже «наработал», плюс добавили историй коллеги из «Локомотива».

Достаточно высокомерный человек с явно завышенной самооценкой, который каким‑то образом получил назначение что в «Спартак», что в «Локомотив». Думаю, за счет «Спартака» и «Локомотива» он стал состоятельным человеком, чего ему в Германии и не снилось.

Чтобы было понятно – деятельность Цорна, занимавшего, между прочим, должность спортивного директора в «Локомотиве», на деле сводилась к посредничеству между иностранными агентами футболистов и клубом (считай, тогда председателем совета директоров клуба Александром Плутником). Своего рода посредник от агентов.

– По общению с коллегами сложилось ли впечатление, что у него было желание делать что‑то футбольное, а не только стать состоятельным человеком?

– Нет, этого не было абсолютно. Как футбольный специалист или руководитель, даже среднего звена, он ничего из себя не представляет. Если только в качестве переводчика его можно попробовать.

Более того, что касается детско‑юношеского футбола он закрыл команды U‑7 и U‑8 (в «Спартаке»), аргументировав это тем, что в этом возрасте у нас мало кто из детей доходит до выпуска.

Но у меня тогда вопрос: может, дело не в том, в каком возрасте набирают детей, а как их отбирают? Это снова к вопросу о селекции в академиях.

И еще момент – во времена «Спартака» у него было футбольное агентство. Он нескольких своих игроков завел в «Спартак‑2». С таким зарплатами, что неудобно называть. В разы больше, чем были у других ребят.

Еще по теме:
Экс-директор «Спартака» и «Локомотива» Цорн нашел работу в европейском клубе 1
Стало известно, чем занимается экс-директор «Спартака» Цорн 3
Цорн прокомментировал назначение Кахигао в «Спартак» 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Цорн Томас
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
Фанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
5
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
1
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
1
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
5
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
11:59
1
Генич сказал, в чем провалился Карседо в игре с «Динамо»
11:48
1
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
11:39
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
5
Все новости
Все новости
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
1
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
12:29
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
5
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
11:59
1
Генич сказал, в чем провалился Карседо в игре с «Динамо»
11:48
1
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
11:39
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
5
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
13
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
8
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
17
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
16
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
09:18
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
6
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
3
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
1
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
3
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
7
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
5
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
4
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
2
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
13
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
4
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
6
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
9
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+