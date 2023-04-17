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    «Высокомерный человек с явно завышенной самооценкой»: экс-глава академии «Локомотива» – о Цорне

    Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев высказался о Томасе Цорне.

    Они вместе работали в «Локо» и «Спартаке».

    – Какое впечатление на вас произвел Томас Цорн? Как менеджер и человек.

    – Непосредственно с ним не общался, но говорил с коллегами из «Спартака», они многое рассказали, что он там тоже «наработал», плюс добавили историй коллеги из «Локомотива».

    Достаточно высокомерный человек с явно завышенной самооценкой, который каким‑то образом получил назначение что в «Спартак», что в «Локомотив». Думаю, за счет «Спартака» и «Локомотива» он стал состоятельным человеком, чего ему в Германии и не снилось.

    Чтобы было понятно – деятельность Цорна, занимавшего, между прочим, должность спортивного директора в «Локомотиве», на деле сводилась к посредничеству между иностранными агентами футболистов и клубом (считай, тогда председателем совета директоров клуба Александром Плутником). Своего рода посредник от агентов.

    – По общению с коллегами сложилось ли впечатление, что у него было желание делать что‑то футбольное, а не только стать состоятельным человеком?

    – Нет, этого не было абсолютно. Как футбольный специалист или руководитель, даже среднего звена, он ничего из себя не представляет. Если только в качестве переводчика его можно попробовать.

    Более того, что касается детско‑юношеского футбола он закрыл команды U‑7 и U‑8 (в «Спартаке»), аргументировав это тем, что в этом возрасте у нас мало кто из детей доходит до выпуска.

    Но у меня тогда вопрос: может, дело не в том, в каком возрасте набирают детей, а как их отбирают? Это снова к вопросу о селекции в академиях.

    И еще момент – во времена «Спартака» у него было футбольное агентство. Он нескольких своих игроков завел в «Спартак‑2». С таким зарплатами, что неудобно называть. В разы больше, чем были у других ребят.

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    Источник: «Матч ТВ»

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