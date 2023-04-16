Кутепов: «Торпедо» не вылетит из РПЛ»

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов не верит в вылет команды из РПЛ.

— У вас летом заканчивается контракт. Есть ли какие-то мысли о продлении?

— Я не могу по контракту никакую информацию говорить. Это прописано в контракте.

— Хотели бы остаться в «Торпедо», даже если оно вылетит?

— Хороший вопрос. Оно не вылетит. Так что посмотрим в конце сезона.