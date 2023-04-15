Слуцкий назвал «безнадежную» команду РПЛ

Леонид Слуцкий охарактеризовал игру «Химок», которые идут в зоне вылета РПЛ.

По его мнению, команда из Подмосковья выглядит безнадежной. Такой вывод тренер сделал по итогам разгрома от ЦСКА (0:3) в 22-м туре чемпионата.

«В матче был великолепный ЦСКА и безнадeжные «Химки». В нашем чемпионате были и большие по счeту разрывы, но по безнадeжности, которая была в действиях «Химок»...

Я такого не видел никогда. Спартак Гогниев говорил, что ни в одном матче «Химки» не были переиграны тактически. По сравнению с тем, как «Химки» играли с Гогниевым и без него, – небо и земля.

«Химки» выглядели ужасающе, а ЦСКА – уверенно и качественно. Иван Обляков – лучший игрок матча.

В чeм заключается безнадeжность «Химок»? В составе, потому что много игроков поменялось в межсезонье. До сих пор не могу понять и выучить их всех.

С ними всегда что-то приключается, какие-то ранние удаления, большая ротация. Для меня все эти люди, отыгравшие несколько матчей, остаются загадками.

Я бы не стал говорить про состав, но команда безнадeжна. То, как они оборонялись, атаковали... Встречались команды разного уровня.

Я всегда говорю, что РПЛ очень сильно выравнивается и сегодня, по существу, нет фаворита ни в одной из встреч... Но матч ЦСКА – «Химки» является исключением. Не знаю, приятным или нет», – сказал Слуцкий.