Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Слуцкий назвал «безнадежную» команду РПЛ

    Леонид Слуцкий охарактеризовал игру «Химок», которые идут в зоне вылета РПЛ.

    По его мнению, команда из Подмосковья выглядит безнадежной. Такой вывод тренер сделал по итогам разгрома от ЦСКА (0:3) в 22-м туре чемпионата.

    «В матче был великолепный ЦСКА и безнадeжные «Химки». В нашем чемпионате были и большие по счeту разрывы, но по безнадeжности, которая была в действиях «Химок»...

    Я такого не видел никогда. Спартак Гогниев говорил, что ни в одном матче «Химки» не были переиграны тактически. По сравнению с тем, как «Химки» играли с Гогниевым и без него, – небо и земля.

    «Химки» выглядели ужасающе, а ЦСКА – уверенно и качественно. Иван Обляков – лучший игрок матча.

    В чeм заключается безнадeжность «Химок»? В составе, потому что много игроков поменялось в межсезонье. До сих пор не могу понять и выучить их всех.

    С ними всегда что-то приключается, какие-то ранние удаления, большая ротация. Для меня все эти люди, отыгравшие несколько матчей, остаются загадками.

    Я бы не стал говорить про состав, но команда безнадeжна. То, как они оборонялись, атаковали... Встречались команды разного уровня.

    Я всегда говорю, что РПЛ очень сильно выравнивается и сегодня, по существу, нет фаворита ни в одной из встреч... Но матч ЦСКА – «Химки» является исключением. Не знаю, приятным или нет», – сказал Слуцкий.

    Новости по теме
    ⚽ РПЛ. «Спартак» встретится с «Торпедо», «Урал» примет ЦСКА, «Динамо» сыграет с «Пари НН» и другие матчи
    Журавель рассказал, от кого зависит будущее «Химок» 2
    Названа зарплата Талалаева в «Химках» и сумма неустойки в случае увольнения 5
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:47
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 