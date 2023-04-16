«Оренбург» и «Локомотив» сыграют в матче 23-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газовик».
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«Оренбург» занимает восьмое место в чемпионате, имея на счету 33 очка. «Локомотив» с 25 очками идет на 11-м месте.
Игра первого круга закончилась со счетом 5:1 в пользу «Локо». Иван Игнатьев сделал хет-трик.
- Матч состоится в воскресенье, 16 апреля.
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
- Начало – в 14:00 мск.
«Оренбург» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу хозяев составляет 2,24. На ничью можно поставить за 3,90. На выигрыш «Локо» дают 3,00.
Источник: «Бомбардир»