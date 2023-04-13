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    Родригао назвал игрока «Зенита», который может перейти в «Реал»

    Защитник «Зенита» Родригао высказался об одноклубнике Роберте Ренане.

    – Когда мяч у Роберта, я уверен, что он совершит удачную обводку, но если что-то пойдет не так, я или кто-то еще его подстрахует. Так устроена наша игра. Мы стараемся предотвратить опасный момент у соперника. Всегда помогаем друг другу.

    – В прессе уже появляется информация об интересе к нему от других команд. В том числе мадридского «Реала». Верите, что он может там оказаться?

    – Безусловно. У него огромный талант и большой потенциал. «Реал» — мировой топ-клуб. Кроме них есть еще большие команды. Роберт очень молодой, ему многому надо научиться, но уверен, что у него многообещающее будущее.

    Не удивлюсь, если при должных усилиях он окажется в одном из сильнейших клубов мира. Его потенциал соответствует уровню, который требуется в этих командах.

    • Ренан перешел в «Зенит» в январе из «Коринтианса» как свободный агент.
    • Бразилец поучаствовал в 4 матчах РПЛ – вышел в основе и не был заменен.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 15:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14324

      Алексей З 7 минут назад

      Реально Свободным Агентом поехал в Зенит , который в Европе не играет ? Опять наверно мутная схема, "подъемные" вместо трансфера ?

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