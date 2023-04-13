Родригао назвал игрока «Зенита», который может перейти в «Реал»

Защитник «Зенита» Родригао высказался об одноклубнике Роберте Ренане.

– Когда мяч у Роберта, я уверен, что он совершит удачную обводку, но если что-то пойдет не так, я или кто-то еще его подстрахует. Так устроена наша игра. Мы стараемся предотвратить опасный момент у соперника. Всегда помогаем друг другу.

– В прессе уже появляется информация об интересе к нему от других команд. В том числе мадридского «Реала». Верите, что он может там оказаться?

– Безусловно. У него огромный талант и большой потенциал. «Реал» — мировой топ-клуб. Кроме них есть еще большие команды. Роберт очень молодой, ему многому надо научиться, но уверен, что у него многообещающее будущее.

Не удивлюсь, если при должных усилиях он окажется в одном из сильнейших клубов мира. Его потенциал соответствует уровню, который требуется в этих командах.