Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России

    11 апреля в соцсетях Гильермо Абаскаля появился пост с такой подписью:

    «Не существует таких вещей, как случайность или совпадение. Мы идем в определенные места и к определенным людям, которые ждали нас вечность. Между нами было только время, никакого расстояния. Я бы сделал это тысячу раз, и всегда было бы «Да», всегда ты, мой проводник, мой свет. Настоящая любовь. Я люблю тебя, моя жена».

    Этот пост посвящен жене Абаскаля – Алехандре. Они расписались в Москве и посетили Красную площадь.

    Но если у Абаскаля есть доступные для всех соцсети, то девушка придерживается более закрытого образа жизни.

    Фото: соцсети Гильермо Абаскаля

    Как сейчас выглядит Кинси Волански – полуголая модель, выбежавшая в финале Лиги чемпионов

    Редкие фото девушки Хвичи – она почти не появляется на публике

    Редкие кадры Холанда с его девушкой – она удалилась из соцсетей ради форварда «Сити»

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.04.2023 14:27
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18348

      житель СПб 2 часа назад

      Ну и дай Бог здоровья и счастья!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +636

      Теркчанин 3 часа назад

      лицо чересчур продолговатое,буряты не поймут,не в их вкусе)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1483

      balam 5 часов назад

      сына Спартак назови.Счастья вам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1006

      Krics 6 часов назад

      Совет да любовь,ихмо.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +799

      rac531 9 часов назад

      СЧАСТЬЯ ВАМ!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18197

      paracetamol 9 часов назад

      Не успели расписаться, как уже пузатая. Странновато!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +799

      rac531 > paracetamol 9 часов назад

      Из пи..ерских, видать)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 