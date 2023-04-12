Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России

Ну и дай Бог здоровья и счастья!
11 апреля в соцсетях Гильермо Абаскаля появился пост с такой подписью:
«Не существует таких вещей, как случайность или совпадение. Мы идем в определенные места и к определенным людям, которые ждали нас вечность. Между нами было только время, никакого расстояния. Я бы сделал это тысячу раз, и всегда было бы «Да», всегда ты, мой проводник, мой свет. Настоящая любовь. Я люблю тебя, моя жена».
Этот пост посвящен жене Абаскаля – Алехандре. Они расписались в Москве и посетили Красную площадь.
Но если у Абаскаля есть доступные для всех соцсети, то девушка придерживается более закрытого образа жизни.
Фото: соцсети Гильермо Абаскаля
Как сейчас выглядит Кинси Волански – полуголая модель, выбежавшая в финале Лиги чемпионов
Редкие фото девушки Хвичи – она почти не появляется на публике
Редкие кадры Холанда с его девушкой – она удалилась из соцсетей ради форварда «Сити»