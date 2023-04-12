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  • Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России

Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России

12 апреля 2023, 14:27
9

11 апреля в соцсетях Гильермо Абаскаля появился пост с такой подписью:

«Не существует таких вещей, как случайность или совпадение. Мы идем в определенные места и к определенным людям, которые ждали нас вечность. Между нами было только время, никакого расстояния. Я бы сделал это тысячу раз, и всегда было бы «Да», всегда ты, мой проводник, мой свет. Настоящая любовь. Я люблю тебя, моя жена».

Этот пост посвящен жене Абаскаля – Алехандре. Они расписались в Москве и посетили Красную площадь.

Но если у Абаскаля есть доступные для всех соцсети, то девушка придерживается более закрытого образа жизни.

Фото: соцсети Гильермо Абаскаля

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Красивый футбол Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (9)
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paracetamol
1681300923
Не успели расписаться, как уже пузатая. Странновато!
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Krics
1681314638
Совет да любовь,ихмо.
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balam
1681315432
сына Спартак назови.Счастья вам
Ответить
Теркчанин
1681322878
лицо чересчур продолговатое,буряты не поймут,не в их вкусе)))
Ответить
житель СПб
1681328866
Ну и дай Бог здоровья и счастья!
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