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  • Как сейчас выглядит Кинси Волански – полуголая модель, выбежавшая в финале Лиги чемпионов

Как сейчас выглядит Кинси Волански – полуголая модель, выбежавшая в финале Лиги чемпионов

11 апреля 2023, 00:25
8

В 2019-м «Ливерпуль» впервые за много лет выиграл финал Лиги чемпионов. Одно из самых запоминающихся событий того матча против «Тоттенхэма» – забег полуголой модели Кинси Волански.

У нее однажды спросили, зачем она это сделала. Ответ: «Это просто весело. Кроме основных целей, это просто делает игру и матчи драйвовее. Плюс я думаю, что достаточно красива и могу украсить любую футбольную встречу».

С тех пор у Волански значительно выросла аудитория в соцсетях – на данный момент у нее 3,6 миллиона подписчиков. Она создала собственный бренд спортивной одежды и сдала экзамены на управление вертолетом.

Показываем, как сейчас выглядит 26-летняя американская модель.

Фото: соцсети Кинси Волански

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Источник: «Бомбардир»
Красивый футбол
Комментарии (8)
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jek718875
1681142530
10/10!
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ArReal
1681143590
Ну ВОТ ВОТ!!!! Можете же когда захотите Лайк..Очень понравилась!
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raritet
1681143925
Последнее фото просто супер- ни тени интеллекта , корова на выпасе, что подтверждается остальными кадрами - доить не передоить...
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nemolod
1681154874
Очень (особенно фото с ее батонами на фоне пальмы) напоминает известную балерину и даже взгляд схож!
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АлексМак
1710964320
хороша
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