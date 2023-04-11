Как сейчас выглядит Кинси Волански – полуголая модель, выбежавшая в финале Лиги чемпионов

В 2019-м «Ливерпуль» впервые за много лет выиграл финал Лиги чемпионов. Одно из самых запоминающихся событий того матча против «Тоттенхэма» – забег полуголой модели Кинси Волански.

У нее однажды спросили, зачем она это сделала. Ответ: «Это просто весело. Кроме основных целей, это просто делает игру и матчи драйвовее. Плюс я думаю, что достаточно красива и могу украсить любую футбольную встречу».

С тех пор у Волански значительно выросла аудитория в соцсетях – на данный момент у нее 3,6 миллиона подписчиков. Она создала собственный бренд спортивной одежды и сдала экзамены на управление вертолетом.

Показываем, как сейчас выглядит 26-летняя американская модель.

Фото: соцсети Кинси Волански

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