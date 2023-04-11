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    Как сейчас выглядит Кинси Волански – полуголая модель, выбежавшая в финале Лиги чемпионов

    В 2019-м «Ливерпуль» впервые за много лет выиграл финал Лиги чемпионов. Одно из самых запоминающихся событий того матча против «Тоттенхэма» – забег полуголой модели Кинси Волански.

    У нее однажды спросили, зачем она это сделала. Ответ: «Это просто весело. Кроме основных целей, это просто делает игру и матчи драйвовее. Плюс я думаю, что достаточно красива и могу украсить любую футбольную встречу».

    С тех пор у Волански значительно выросла аудитория в соцсетях – на данный момент у нее 3,6 миллиона подписчиков. Она создала собственный бренд спортивной одежды и сдала экзамены на управление вертолетом.

    Показываем, как сейчас выглядит 26-летняя американская модель.

    Фото: соцсети Кинси Волански

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2888

      nemolod 10 часов назад

      Очень (особенно фото с ее батонами на фоне пальмы) напоминает известную балерину и даже взгляд схож!

      0
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      Рейтинг: +4183

      raritet 13 часов назад

      Последнее фото просто супер- ни тени интеллекта , корова на выпасе, что подтверждается остальными кадрами - доить не передоить...

      4
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      ...
      Рейтинг: +1531

      сутулая собака и лисы > raritet 13 часов назад

      а вы, обитатель бомбардира, как понимаю, интеллигенция?

      1
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      Рейтинг: +4183

      raritet > сутулая собака и лисы 12 часов назад

      Если Вы о фразе Владимира Ильича Ленина: " Это не мозг нации, а говно..." или как то так, то не хотелось бы чтобы от меня пахло. Просто у нас, музыкантов, немного специфичный взгляд на привычные всем вещи. Бывает такое- ты видишь все немного под другим углом. Надеюсь, милейший, я Вас не обидел?

      1
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      Рейтинг: +1531

      сутулая собака и лисы > raritet 11 часов назад

      на что мне обижаться?
      лишь убедили в том, что вы высокомерный сноб.
      удачи с этим.

      0
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      Рейтинг: +17823

      Barmaleushka > сутулая собака и лисы 2 часа назад

      Это кто тут про снобизьм вещает ? ))))

      1
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      Рейтинг: +17823

      Barmaleushka > raritet 2 часа назад

      Какой интеллект ? Зачем ? Кстати доят не её , а она .

      0
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      Рейтинг: +6075

      AtticusFinch 13 часов назад

      Ну ВОТ
      ВОТ!!!!
      Можете же когда захотите
      Лайк..Очень понравилась!

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      Рейтинг: +2081

      jek718875 13 часов назад

      10/10!

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