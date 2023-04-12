Дуду: «Никогда бы не перешел в «Спартак»

Бывший полузащитник ЦСКА Дуду раскрыл свое отношение к «Спартаку».

— «Спартак» — ЦСКА — главное дерби страны. Как скоро вы это поняли?

— В России есть две лиги: РПЛ и чемпионат между «Спартаком» и ЦСКА — оба турнира я никогда не проигрывал. Все сразу понял, что их обязательно нужно обыгрывать. Я бы никогда в жизни не перешел в «Спартак»! Ни при каких условиях!

— Какие в то время были премиальные?

— Я завоевал шесть титулов! Что касается денег, это было очень классное время, прямо супер! За победу над «Спартаком» я получал по 20 тысяч долларов! Это колоссальные деньги. А самое важное — я никогда не проигрывал «Спартаку». Шикарные деньги были.