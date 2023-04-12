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    Дуду: «Никогда бы не перешел в «Спартак»

    Бывший полузащитник ЦСКА Дуду раскрыл свое отношение к «Спартаку».

    «Спартак» — ЦСКА — главное дерби страны. Как скоро вы это поняли?

    — В России есть две лиги: РПЛ и чемпионат между «Спартаком» и ЦСКА — оба турнира я никогда не проигрывал. Все сразу понял, что их обязательно нужно обыгрывать. Я бы никогда в жизни не перешел в «Спартак»! Ни при каких условиях!

    — Какие в то время были премиальные?

    — Я завоевал шесть титулов! Что касается денег, это было очень классное время, прямо супер! За победу над «Спартаком» я получал по 20 тысяч долларов! Это колоссальные деньги. А самое важное — я никогда не проигрывал «Спартаку». Шикарные деньги были.

    • Дуду выступал за ЦСКА с февраля 2005 по июнь 2008 года.
    • Футболист провел за ЦСКА 96 матчей, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач, став 2-ратным чемпионом России.
    • 39-летний Дуду закончил карьеру в 2019 году.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:23
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +101244

      zigbert 1 минуту назад

      Такие как Вагнер Лав прославились своей игрой в ЦСКА а этому больше запомнились деньги, полученные за игру.

      0
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      Рейтинг: +3800

      Эном айс 25 минут назад

      " Ай-ду-ду, ду-ду, ду-ду,
      Сидит ворон на дубу,
      Сидит ворон на дубу,
      Он играет во трубу..."(с)итатная колыбельная...)

      Спи уже .., победитель всея Руси.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +34021

      VVM1964 26 минут назад

      Деньги, деньги, деньги - скажи сколько за это заплатили ?...

      2
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      Рейтинг: +4074

      fakeid 1 час назад

      день только начался - а уже стыдно за спартак)

      2
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