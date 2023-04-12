Дуду: «Никогда бы не перешел в «Спартак»

Бывший полузащитник ЦСКА Дуду раскрыл свое отношение к «Спартаку».
— «Спартак» — ЦСКА — главное дерби страны. Как скоро вы это поняли?
— В России есть две лиги: РПЛ и чемпионат между «Спартаком» и ЦСКА — оба турнира я никогда не проигрывал. Все сразу понял, что их обязательно нужно обыгрывать. Я бы никогда в жизни не перешел в «Спартак»! Ни при каких условиях!
— Какие в то время были премиальные?
— Я завоевал шесть титулов! Что касается денег, это было очень классное время, прямо супер! За победу над «Спартаком» я получал по 20 тысяч долларов! Это колоссальные деньги. А самое важное — я никогда не проигрывал «Спартаку». Шикарные деньги были.
- Дуду выступал за ЦСКА с февраля 2005 по июнь 2008 года.
- Футболист провел за ЦСКА 96 матчей, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач, став 2-ратным чемпионом России.
- 39-летний Дуду закончил карьеру в 2019 году.
Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»