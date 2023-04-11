Личка: «Не пью русское пиво – его даже нельзя назвать пивом»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о русском пиве.

– Оренбург похож на вашу родную Остраву?

– О, нет! Острава лучше. Она меньше, но красивее.

– Чего из Остравы вам не хватает?

– Хорошего пива за ужином, ха-ха! Поэтому здесь его не пью.

– Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс говорил, что русское пиво даже нельзя назвать пивом.

– Сто процентов. Очень точно сказано.