Личка: «Не пью русское пиво – его даже нельзя назвать пивом»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о русском пиве.
– Оренбург похож на вашу родную Остраву?
– О, нет! Острава лучше. Она меньше, но красивее.
– Чего из Остравы вам не хватает?
– Хорошего пива за ужином, ха-ха! Поэтому здесь его не пью.
– Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс говорил, что русское пиво даже нельзя назвать пивом.
– Сто процентов. Очень точно сказано.
- «Оренбург» идет на 8-м месте в РПЛ после 22 туров.
- Личка тренирует команду с августа 2020 года.
Источник: Sport24