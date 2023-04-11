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  • Личка: «Не пью русское пиво – его даже нельзя назвать пивом»

Личка: «Не пью русское пиво – его даже нельзя назвать пивом»

11 апреля 2023, 07:59
6

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о русском пиве.

– Оренбург похож на вашу родную Остраву?

– О, нет! Острава лучше. Она меньше, но красивее.

– Чего из Остравы вам не хватает?

– Хорошего пива за ужином, ха-ха! Поэтому здесь его не пью.

– Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс говорил, что русское пиво даже нельзя назвать пивом.

– Сто процентов. Очень точно сказано.

  • «Оренбург» идет на 8-м месте в РПЛ после 22 туров.
  • Личка тренирует команду с августа 2020 года.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Оренбург Личка Марцел
Комментарии (6)
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3meeeD
1681191888
Согласен ,Острава красивее. Про пиво,тоже верно.наше пиво моча галимая
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Koni_Best_1
1681193063
Лучше вообще не пить, ни русское ни любое другое, как когда то сказал роналду "Пейте воду")
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mihail200606
1681196063
Ну да ..прав...
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Давид59
1681196231
Как говорил Жванецкий, формула вроде та же, но бациллу не берёт. Это он про лекарство писал. С пивом та же самая история.
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sochi-2013
1681206704
Эх, какое раньше сочинское "Жигулевское" было. Не уступало чешскому. Еще новороссийское было хорошее.
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Fialet
1681226836
Ну и валил бы в свою Отраву.
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