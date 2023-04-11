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    Личка: «Не пью русское пиво – его даже нельзя назвать пивом»

    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о русском пиве.

    – Оренбург похож на вашу родную Остраву?

    – О, нет! Острава лучше. Она меньше, но красивее.

    – Чего из Остравы вам не хватает?

    – Хорошего пива за ужином, ха-ха! Поэтому здесь его не пью.

    – Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс говорил, что русское пиво даже нельзя назвать пивом.

    – Сто процентов. Очень точно сказано.

    • «Оренбург» идет на 8-м месте в РПЛ после 22 туров.
    • Личка тренирует команду с августа 2020 года.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 07:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +884

      3meeeD 11 минут назад

      Согласен ,Острава красивее.
      Про пиво,тоже верно.наше пиво моча галимая

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