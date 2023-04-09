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    Билялетдинов – о работе в «Химках»: «Я не девушка на выданье, чтобы беспокоиться о своей репутации»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Ринат Билялетдинов дал комментарий после матча с ЦСКА.

    • Подмосковная команда проиграла со счетом 0:3 и занимает 15-е место в РПЛ.
    • Клуб ранее уволил Спартака Гогниева.

    – Чего комментировать? Преимущество ЦСКА было заметно. Верил в какие‑то наши возможности, но реальность такова, что против скорости и быстроты кроме своей скорости ничего такого не сделаешь.

    – Вы хороший тренер, но вам не кажется, что вы ввязались в авантюру? Как сказал Александр Григорян, «Химки» сейчас – Марианская впадина, которая втягивает тренеров.

    – Интересные образы. Я еще не настолько состарился, чтобы отказаться пробовать что‑то новое. Авантюра или нет – надо разбираться и пытаться сделать людей лучше, чем они были до моего прихода. Зато у меня внуки довольны – они в ЦСКА занимаются. Теперь подкалывать будут.

    Если авантюра – это непродуманный риск, то считайте, что у меня – продуманный. А насчет имиджа – я не девушка на выданье, чтобы беспокоиться о своей репутации. Надо делать, что можешь – и максимально профессионально.

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    Источник: «Матч ТВ»

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