«Буду один играть против всех»: Быстров запросил себе уайлд-кард в РПЛ

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров иронично отреагировал на запрос медийной команды 2DROTS допустить ее до РПЛ.
– 2DROTS просят уайлд-кард у Александра Дюкова, чтобы играть в РПЛ.
– Я тоже хочу!
– А за кого будете играть? Вы же говорили, что не готовы.
– За себя. Почему мне тоже не попросить? Я буду один играть против всех.
- 2DROTS в марте победили ЦСКА в товарищеском матче (2:1).
- Команду тренирует бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов.
- 2DROTS – участники этого сезона Кубка России.
Источник: «РБ Спорт»