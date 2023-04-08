«Буду один играть против всех»: Быстров запросил себе уайлд-кард в РПЛ

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров иронично отреагировал на запрос медийной команды 2DROTS допустить ее до РПЛ.

– 2DROTS просят уайлд-кард у Александра Дюкова, чтобы играть в РПЛ.

– Я тоже хочу!

– А за кого будете играть? Вы же говорили, что не готовы.

– За себя. Почему мне тоже не попросить? Я буду один играть против всех.