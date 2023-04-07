«Гильермо как раз такой»: Мозес сравнил Абаскаля с Моуринью и другими топ-тренерами

Виктор Мозес высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

– На протяжении карьеры ты играл под руководством разных больших тренеров, включая Конте, Бенитеса, Моуринью, Мартинеса, Сарри, Роджерса. Что объединяло их всех, и похож ли на них Абаскаль?

– У всех хороших тренеров есть главное качество: они победители по духу. Мне как игроку всегда было важно чувствовать, что мой тренер по-настоящему жаждет выигрывать, со всей страстью отдается делу и наверняка не может уснуть после неудачных матчей.

Гильермо как раз такой. Даже ничья для него сродни поражению. Это передается команде и сказывается на философии игры.