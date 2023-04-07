Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Гильермо как раз такой»: Мозес сравнил Абаскаля с Моуринью и другими топ-тренерами

«Гильермо как раз такой»: Мозес сравнил Абаскаля с Моуринью и другими топ-тренерами

7 апреля 2023, 16:41
1

Виктор Мозес высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

– На протяжении карьеры ты играл под руководством разных больших тренеров, включая Конте, Бенитеса, Моуринью, Мартинеса, Сарри, Роджерса. Что объединяло их всех, и похож ли на них Абаскаль?

– У всех хороших тренеров есть главное качество: они победители по духу. Мне как игроку всегда было важно чувствовать, что мой тренер по-настоящему жаждет выигрывать, со всей страстью отдается делу и наверняка не может уснуть после неудачных матчей.

Гильермо как раз такой. Даже ничья для него сродни поражению. Это передается команде и сказывается на философии игры.

  • Абаскаль возглавил «Спартак» летом вместо Паоло Ваноли.
  • Команда идет на 3-м месте в РПЛ после 21 тура.
  • Во 2-м этапе 1/2 финала Пути Регионов Fonbet Кубка России спартаковцы встретятся с «Акроном».

Еще по теме:
Казахстанский клуб хочет усилиться двумя экс-игроками «Челси»
Экс-спартаковец Мозес представлен новым клубом 1
Нани и экс-спартаковец Мозес прибыли в Казахстан для подписания контрактов
Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Мозес Виктор Абаскаль Гильермо
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alefreddy
1680902290
однако команда пока буксует
Ответить
Главные новости
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
Бывший тренер «Спартака» вернется в «Фиорентину»
10:20
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
7
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
3
Российский футболист близок к победе в чемпионате Китая со своей командой
09:23
3
Флик высказался о разгроме «Валенсии»
09:06
«Фиорентина» уволила главного тренера после 3 поражений на старте Серии A
08:53
1
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
6
7 российских игроков заявлены на общий этап еврокубков
08:28
1
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Все новости
Все новости
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
09:18
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
6
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
3
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
4
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
4
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
3
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
1
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
11
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
4
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
5
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
7
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
Вчера, 22:15
8
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
Вчера, 22:09
4
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
Вчера, 21:53
16
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
Вчера, 21:36
11
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:01
5
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
Вчера, 20:57
1
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 20:41
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+