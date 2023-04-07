«Гильермо как раз такой»: Мозес сравнил Абаскаля с Моуринью и другими топ-тренерами

Виктор Мозес высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.
– На протяжении карьеры ты играл под руководством разных больших тренеров, включая Конте, Бенитеса, Моуринью, Мартинеса, Сарри, Роджерса. Что объединяло их всех, и похож ли на них Абаскаль?
– У всех хороших тренеров есть главное качество: они победители по духу. Мне как игроку всегда было важно чувствовать, что мой тренер по-настоящему жаждет выигрывать, со всей страстью отдается делу и наверняка не может уснуть после неудачных матчей.
Гильермо как раз такой. Даже ничья для него сродни поражению. Это передается команде и сказывается на философии игры.
- Абаскаль возглавил «Спартак» летом вместо Паоло Ваноли.
- Команда идет на 3-м месте в РПЛ после 21 тура.
- Во 2-м этапе 1/2 финала Пути Регионов Fonbet Кубка России спартаковцы встретятся с «Акроном».
Источник: сайт «Спартака»