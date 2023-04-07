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    «Гильермо как раз такой»: Мозес сравнил Абаскаля с Моуринью и другими топ-тренерами

    Виктор Мозес высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

    – На протяжении карьеры ты играл под руководством разных больших тренеров, включая Конте, Бенитеса, Моуринью, Мартинеса, Сарри, Роджерса. Что объединяло их всех, и похож ли на них Абаскаль?

    – У всех хороших тренеров есть главное качество: они победители по духу. Мне как игроку всегда было важно чувствовать, что мой тренер по-настоящему жаждет выигрывать, со всей страстью отдается делу и наверняка не может уснуть после неудачных матчей.

    Гильермо как раз такой. Даже ничья для него сродни поражению. Это передается команде и сказывается на философии игры.

    • Абаскаль возглавил «Спартак» летом вместо Паоло Ваноли.
    • Команда идет на 3-м месте в РПЛ после 21 тура.
    • Во 2-м этапе 1/2 финала Пути Регионов Fonbet Кубка России спартаковцы встретятся с «Акроном».

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    Источник: сайт «Спартака»

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    07.04.2023 16:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2356

      alefreddy 14 часов назад

      однако команда пока буксует

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