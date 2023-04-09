ЦСКА и «Химки» сыграют в матче 22-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

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Ориентировочные составы:

Судья: Роман Галимов (Россия)

Матчей в сезоне: 12

Желтые карточки: 40 (3,3 в среднем за матч)

Красные карточки: 3

Фолы в среднем за матч: 25

Игра первого круга закончилась гостевой победой ЦСКА со счетом 2:1. Федор Чалов сделал дубль.

Коэффициенты:

Победа ЦСКА – 1.25

Ничья – 6.40

Победа «Химок» – 12.00

Прогноз на матч: индивидуальный тотал голов ЦСКА больше (2)

Где смотреть матч ЦСКА – Химки