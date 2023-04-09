ЦСКА и «Химки» сыграют в матче 22-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
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Ориентировочные составы:
- ЦСКА: Игорь Акинфеев – Бактиер Зайнутдинов, Виллиан Роша, Мойзес Барбоза – Илья Агапов, Саша Зделар, Виктор Фелипе Мендес, Иван Обляков – Федор Чалов, Милан Гайич, Антон Заболотный.
- Химки: Виталий Гудиев – Виталий Лысцов, Лео Андраде, Кристиан Тассано – Петар Голубович, Бутта Магомедов, Владимир Хубулов, Аяз Гулиев, Неманья Главчич – Маркос Гильерме, Давид Кобесов.
Судья: Роман Галимов (Россия)
- Матчей в сезоне: 12
- Желтые карточки: 40 (3,3 в среднем за матч)
- Красные карточки: 3
- Фолы в среднем за матч: 25
Игра первого круга закончилась гостевой победой ЦСКА со счетом 2:1. Федор Чалов сделал дубль.
Коэффициенты:
- Победа ЦСКА – 1.25
- Ничья – 6.40
- Победа «Химок» – 12.00
Прогноз на матч: индивидуальный тотал голов ЦСКА больше (2)
Источник: «Бомбардир»