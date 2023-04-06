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    Прогнозы и коэффициенты на матч ЦСКА – «Химки»: 22 тур РПЛ, 9 апреля 2023

    ЦСКА и «Химки» сыграют в матче 22-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Роман Галимов (Россия)

    • Матчей в сезоне: 12
    • Желтые карточки: 40 (3,3 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 3
    • Фолы в среднем за матч: 25

    Игра первого круга закончилась гостевой победой ЦСКА со счетом 2:1. Федор Чалов сделал дубль.

    Коэффициенты:

    • Победа ЦСКА – 1.25
    • Ничья – 6.40
    • Победа «Химок» – 12.00

    Прогноз на матч: индивидуальный тотал голов ЦСКА больше (2)

    Где смотреть матч ЦСКА – Химки

    Источник: «Бомбардир»

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    06.04.2023 18:15
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