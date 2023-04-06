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    Где смотреть матч ЦСКА – «Химки»: 22 тур РПЛ, 9 апреля 2023

    ЦСКА и «Химки» сыграют в матче 22-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

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    ЦСКА занимает четвертое место в чемпионате, имея на счету 38 очков. «Химки» с 13 очками идут на 15-м, предпоследнем месте.

    Игра первого круга закончилась гостевой победой ЦСКА со счетом 2:1. Федор Чалов сделал дубль.

    • Матч состоится в воскресенье, 9 апреля.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 16:30 мск.

    ЦСКА – явный фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу москвичей – 1,27. На ничью можно поставить за 6,20. На выигрыш гостей дают 11,5.

    Прогноз на матч ЦСКА – Химки

    Источник: «Бомбардир»

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    06.04.2023 15:57
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +881

      3meeeD 6 апреля, 16:12

      2-0 будет
      Матч будет скучноватым

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