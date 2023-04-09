ЦСКА и «Химки» сыграют в матче 22-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
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ЦСКА занимает четвертое место в чемпионате, имея на счету 38 очков. «Химки» с 13 очками идут на 15-м, предпоследнем месте.
Игра первого круга закончилась гостевой победой ЦСКА со счетом 2:1. Федор Чалов сделал дубль.
- Матч состоится в воскресенье, 9 апреля.
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
- Начало – в 16:30 мск.
ЦСКА – явный фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу москвичей – 1,27. На ничью можно поставить за 6,20. На выигрыш гостей дают 11,5.
Источник: «Бомбардир»