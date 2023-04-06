Ари готов войти в тренерский штаб трех клубов РПЛ

Экс-нападающий сборной России Ари рассказал о желании поработать тренером.

«Если в будущем «Спартак», «Локомотив» или «Краснодар» пригласят меня в свой тренерский штаб, я соглашусь. Мне нравится помогать молодым игрокам на поле, делиться с ними опытом. Тренировать – это интересно. Я бы хотел попробовать.

«Краснодар» из российских клубов мне, конечно, ближе. Он занимает самое большое место в моем сердце. Там была более уютная атмосфера и самые теплые отношения между игроками, руководством, штабом.

Но когда ты профессионал, нужно думать о результате. Так что неважно, какой именно клуб. Я бы согласился поработать в любом из них», – заявил Ари.