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    Ари готов войти в тренерский штаб трех клубов РПЛ

    Экс-нападающий сборной России Ари рассказал о желании поработать тренером.

    «Если в будущем «Спартак», «Локомотив» или «Краснодар» пригласят меня в свой тренерский штаб, я соглашусь. Мне нравится помогать молодым игрокам на поле, делиться с ними опытом. Тренировать – это интересно. Я бы хотел попробовать.

    «Краснодар» из российских клубов мне, конечно, ближе. Он занимает самое большое место в моем сердце. Там была более уютная атмосфера и самые теплые отношения между игроками, руководством, штабом.

    Но когда ты профессионал, нужно думать о результате. Так что неважно, какой именно клуб. Я бы согласился поработать в любом из них», – заявил Ари.

    • Натурализованный бразилец выступал за «Спартак» с 2010 по 2013 год.
    • За «Краснодар» он играл с 2013 по 2021 год.
    • В «Локо» он был в аренде в сезонах 2016/17 и 2017/18.

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    Источник: Sport24

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    06.04.2023 10:43
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +101195

      zigbert 6 апреля, 16:22

      Размечтался. Начинай работать с низших лиг.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21969

      Persona_non_Grata 6 апреля, 15:35

      Тут случай, как в анекдоте про "неуловимого Джо" - поймать-то его можно, да кому он нужен )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29100

      JTherry 6 апреля, 11:56

      ха, войти Ари готов в любой из клубов... тут Мостовой в очереди стоит, не может ни в один клуб попасть без лицензии...) в очередь, толпу не создавать..!))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5669

      Дядя Серёжа 6 апреля, 11:42

      Хоть ари, хоть не ари, вряд ли докричишься

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17952

      NewLife 6 апреля, 11:23

      Бедный бразильский россиянин, никак не найдет работу, а жить на что-то надо.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +303

      Литейный 4 (returned) 6 апреля, 11:22

      Это костолом разве кому нужен? Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +14196

      Алексей З 6 апреля, 11:10

      Интересно , где источник откапывает этого персонажа ?

      0
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