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Ари готов войти в тренерский штаб трех клубов РПЛ

6 апреля 2023, 10:43
5

Экс-нападающий сборной России Ари рассказал о желании поработать тренером.

«Если в будущем «Спартак», «Локомотив» или «Краснодар» пригласят меня в свой тренерский штаб, я соглашусь. Мне нравится помогать молодым игрокам на поле, делиться с ними опытом. Тренировать – это интересно. Я бы хотел попробовать.

«Краснодар» из российских клубов мне, конечно, ближе. Он занимает самое большое место в моем сердце. Там была более уютная атмосфера и самые теплые отношения между игроками, руководством, штабом.

Но когда ты профессионал, нужно думать о результате. Так что неважно, какой именно клуб. Я бы согласился поработать в любом из них», – заявил Ари.

  • Натурализованный бразилец выступал за «Спартак» с 2010 по 2013 год.
  • За «Краснодар» он играл с 2013 по 2021 год.
  • В «Локо» он был в аренде в сезонах 2016/17 и 2017/18.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Краснодар Ари
Комментарии (5)
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NewLife
1680769431
Бедный бразильский россиянин, никак не найдет работу, а жить на что-то надо.
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Дядя Серёжа
1680770572
Хоть ари, хоть не ари, вряд ли докричишься
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JTherry
1680771362
ха, войти Ари готов в любой из клубов... тут Мостовой в очереди стоит, не может ни в один клуб попасть без лицензии...) в очередь, толпу не создавать..!))
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Persona_non_Grata
1680784523
Тут случай, как в анекдоте про "неуловимого Джо" - поймать-то его можно, да кому он нужен )))
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zigbert
1680787328
Размечтался. Начинай работать с низших лиг.
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