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    Зарема прокомментировала вылет «Спартака» от «Урала» из верхней сетки Fonbet Кубка России

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала поражение москвичей от «Урала» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

    «Гончаренко здорово работает в «Урале». Судья также хорошо отработал матч. «Спартаку» собраться и выигрывать оставшиеся матчи. Понравился Тавареш в этой игре», — сказала Салихова.

    • «Спартак» вылетел в Путь Регионов.
    • Команда Абаскаля не побеждает четыре матча подряд.
    • Московский клуб идет на 3-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.04.2023 21:01
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +2352

      alefreddy 2 часа назад

      Спад в игре очевиден и корявые исполнители которые только за голову умеют хвататься

      0
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    • ...
      Рейтинг: +21866

      Persona_non_Grata 13 часов назад

      А где "Артемка" ??? ))) Ах да - уже была команда "На горшок и спать" !!! )))

      1
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      ...
      Рейтинг: +17707

      Barmaleushka > Persona_non_Grata 6 часов назад

      Ты Зюбу ждал , но тебя спать раньше уложили ?

      0
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      Рейтинг: +1519

      Suvorov51 14 часов назад

      Вот проиграл Спартак, а вонь питерская, вот почему это так, да потому что помойка потому и вонь

      6
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      Рейтинг: +21866

      Persona_non_Grata > Suvorov51 13 часов назад

      При этом надо не забывать - а где в кубке "великий и могучий чемпион" ???)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +69

      JIEGEHDA > Suvorov51 12 часов назад

      Чекни новость где проиграл Зенит . Там полно фанов Спартака с "вонью". А теперь получили ответ . Что такого? Такая вот цивилизации. Ты то правильный . А есть и ваши не правильные .

      4
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      Рейтинг: +1519

      Suvorov51 > JIEGEHDA 8 часов назад

      Не болела Великого клуба Спартак, отношусь к командам нормально, исключение питерская помойка, а потому буду всегда её троллить

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +473

      FCSpartakM 15 часов назад

      Снизилась реализация, отсюда и стопорнулись

      3
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      Рейтинг: +29035

      JTherry > FCSpartakM 3 часа назад

      у Бальде были два прекрасных момента для взятия ворот, но пробил он по воротам бездарно: по центру головой в Помазуна и во вратаря во втором моменте... в ворота Макси залетели оба гола в угол ворот ударами с 21-25 метров, куда при этом смотрела защита и игроки опорной зоны, непонятно... Спартаку не предоставили такой "роскоши" - удары с дальней дистанции, а позиционная атака постоянно захлебывалась, ведь гол Бальде забил после отличного дальнего паса Литвинова... и "хамелеоном" Спартак перестал быть для клубов РПЛ...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +774

      эд100 15 часов назад

      ...когда вы захлебнётесь в своей грязи?... Почему нельзя просто говорить за футбол?! Спартак заслужил поражение, это факт. Браво Урал. Было бы круто встретиться с ними ещё раз, в финале. Но для этого надо пахать..., а этого и в помине нет пока.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +868

      7:1 15 часов назад

      без обвинений газпрома незачёт. ясно же, что нужно найти внешнего врага, желательно в питере, чтобы объяснить позорное поражение)

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1519

      Suvorov51 > 7:1 14 часов назад

      Да нет врагов в футболе, есть соперники

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19384

      Cleaner 15 часов назад

      Всё хорошо, прекрасная маркиза
      Дела идут и жизнь легка
      Ни одного, печального сюрприза
      За исключеньем пустяка.
      Так ерунда, пустое дело, свинарня ваша околела
      А в остальном, прекрасная маркиза
      Всё хорошо, всё хорошо...)))

      6
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      Рейтинг: +17707

      Barmaleushka 15 часов назад

      Непривычно слышать жалкий писк этой грозной говнометательницы .

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5471

      neim > Barmaleushka 15 часов назад

      И главное сегодня уже советы не даёт разным тренерам ))).

      7
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      Рейтинг: +21866

      Persona_non_Grata > neim 13 часов назад

      Но ваши умы всё равно тревожит )))

      1
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      Рейтинг: +281

      Литейный 4 (returned) 15 часов назад

      Всё таки вывалила эскортница свой анализ! гыгыгы

      11
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      ...
      Рейтинг: +33942

      VVM1964 > Литейный 4 (returned) 13 часов назад

      Анализ - это твой диагноз !!!(((

      5
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      Рейтинг: +281

      Литейный 4 (returned) 15 часов назад

      А где виновные, а как же Газпром, судьи. Пора эскортнице вынимать га вно и на вентилятор его! По другому эта бабец не может. Гыгыгы

      7
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      Рейтинг: +33942

      VVM1964 > Литейный 4 (returned) 13 часов назад

      Пока говно и вонь только от вас !!! (((

      3
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      Рейтинг: +69

      JIEGEHDA > VVM1964 12 часов назад

      А зачем ты его нюхаешь.?

      2
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