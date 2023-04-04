Зарема прокомментировала вылет «Спартака» от «Урала» из верхней сетки Fonbet Кубка России

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала поражение москвичей от «Урала» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

«Гончаренко здорово работает в «Урале». Судья также хорошо отработал матч. «Спартаку» собраться и выигрывать оставшиеся матчи. Понравился Тавареш в этой игре», — сказала Салихова.