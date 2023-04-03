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    Нобоа назвал своего «футбольного отца»

    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о тренере своей команды Курбане Бердыеве.

    «Я больше всех в российском футболе работал с Бердыевым? Возможно. Он для меня как футбольный отец.

    Почему с ним все заново открывают для себя футбол? Он такой тренер, который покажет тебе каждый момент и каждую деталь.

    У него всe чeтко, как у светофора: когда красный, когда жeлтый, когда зелeный. Бердыев рассказывает о футболе всe. Тебе надо постоянно думать.

    С Бердыевым надо работать каждый день, чтобы становиться лучше. Он даeт нам для футбола всe», – заявил Нобоа.

    • Бердыев возглавил «Сочи» прошедшей зимой.
    • Ранее игрок и тренер работали вместе в «Рубине» и «Ростове».

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.04.2023 23:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1454

      balam 4 часа назад

      многих на ноги поставил.а Азмуну и папа,и мама

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      Рейтинг: +7068

      Semenycch 17 часов назад

      Бердыев лучший Российский тренер.

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