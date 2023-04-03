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Нобоа назвал своего «футбольного отца»

3 апреля 2023, 23:15
1

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о тренере своей команды Курбане Бердыеве.

«Я больше всех в российском футболе работал с Бердыевым? Возможно. Он для меня как футбольный отец.

Почему с ним все заново открывают для себя футбол? Он такой тренер, который покажет тебе каждый момент и каждую деталь.

У него всe чeтко, как у светофора: когда красный, когда жeлтый, когда зелeный. Бердыев рассказывает о футболе всe. Тебе надо постоянно думать.

С Бердыевым надо работать каждый день, чтобы становиться лучше. Он даeт нам для футбола всe», – заявил Нобоа.

  • Бердыев возглавил «Сочи» прошедшей зимой.
  • Ранее игрок и тренер работали вместе в «Рубине» и «Ростове».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Нобоа Кристиан Бердыев Курбан
Комментарии (1)
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balam
1680600259
многих на ноги поставил.а Азмуну и папа,и мама
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