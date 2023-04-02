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    Терехов дал дерзкий совет игрокам, которые не чувствуют мотивации без еврокубков

    Защитник «Сочи» Сергей Терехов отреагировал на разговоры, что у игроков РПЛ без еврокубков нет мотивации.

    «Чистейший бред. Любой профессиональный спортсмен не имеет права так говорить. Он с самого детства занимается спортом не ради еврокубков, а ради призовых мест, ради первого места.

    Ради победы в каждом матче, ради победы в чемпионате — это очень престижно. Попасть в тройку, выиграть чемпионат — большая цель, большое достижение.

    Если нет мотивации, заканчивайте и идите играть в медиафутбол, там будете кайфовать без мотивации», – сказал Терехов.

    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
    • 32-летний Терехов стоит 1,5 миллиона евро.
    • У него 2 матча за сборную России.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    02.04.2023 15:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +101462

      sv1969 2 апреля, 20:45

      Ну вообще-то у них ещё и контракты есть! Которые надо отрабатывать и по которым они неплохо получают!

      0
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      Рейтинг: +14072

      Алексей З 2 апреля, 16:18

      Честно говоря , ни от одного футболиста не слышал , что нет мотивации играть .
      Это всё длббы журналисты откопали это слово и муссируют его то и дело, без какого - либо повода.
      Прое**ли значит нет мотивации, не готов к игре - нет мотивации и т.д.
      Бред.
      Все хотят выиграть, другое дело мастерства не хватает, вот о чём надо говорить.

      2
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      Рейтинг: +275

      cska1948 2 апреля, 16:16

      Слова настоящего спортсмена. Браво - Сергей!

      7
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      Рейтинг: +1172

      ВасяК 2 апреля, 16:14

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