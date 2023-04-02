Терехов дал дерзкий совет игрокам, которые не чувствуют мотивации без еврокубков

Защитник «Сочи» Сергей Терехов отреагировал на разговоры, что у игроков РПЛ без еврокубков нет мотивации.

«Чистейший бред. Любой профессиональный спортсмен не имеет права так говорить. Он с самого детства занимается спортом не ради еврокубков, а ради призовых мест, ради первого места.

Ради победы в каждом матче, ради победы в чемпионате — это очень престижно. Попасть в тройку, выиграть чемпионат — большая цель, большое достижение.

Если нет мотивации, заканчивайте и идите играть в медиафутбол, там будете кайфовать без мотивации», – сказал Терехов.