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  • Терехов дал дерзкий совет игрокам, которые не чувствуют мотивации без еврокубков

Терехов дал дерзкий совет игрокам, которые не чувствуют мотивации без еврокубков

2 апреля 2023, 15:43
3

Защитник «Сочи» Сергей Терехов отреагировал на разговоры, что у игроков РПЛ без еврокубков нет мотивации.

«Чистейший бред. Любой профессиональный спортсмен не имеет права так говорить. Он с самого детства занимается спортом не ради еврокубков, а ради призовых мест, ради первого места.

Ради победы в каждом матче, ради победы в чемпионате — это очень престижно. Попасть в тройку, выиграть чемпионат — большая цель, большое достижение.

Если нет мотивации, заканчивайте и идите играть в медиафутбол, там будете кайфовать без мотивации», – сказал Терехов.

  • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
  • 32-летний Терехов стоит 1,5 миллиона евро.
  • У него 2 матча за сборную России.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Сочи Терехов Сергей
Комментарии (3)
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ВасяК
1680441297
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cska1948
1680441364
Слова настоящего спортсмена. Браво - Сергей!
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sv1969
1680457526
Ну вообще-то у них ещё и контракты есть! Которые надо отрабатывать и по которым они неплохо получают!
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