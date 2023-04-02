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    «Крылья Советов» – «Оренбург»: стартовые составы на 21-й тур РПЛ

    «Крылья Советов» и «Оренбург» назвали стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ.

    • Встреча состоится на самарской «Солидарность Арене» в воскресенье, 2 апреля.
    • Начало – в 14:00 по Москве.

    «Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Гапонов, Горшков, Бейл, Костанца, Витюгов, Ежов, Рахманович, Гарре, Цыпченко.

    Запасные: Фролов, Овсянников, Зотов, Рассказов, Зуев, Коваленко, Бабкин, Иванисеня, Циркович, Писарский, Хлусов.

    «Оренбург»: Сысуев, Сиваков, Стаматов, Перес, Эктов, Ковалeв, Башич, Вера, Флорентин, Воробьeв, Мансилья.

    Запасные: Гошев, Кеняйкин, Полуяхтов, Хотулeв, Гойкович, Печенин, Титков, Оганесян, Марин, Капустянский, Обухов, Акоста.

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    Источник: телеграм-канал «Оренбурга»

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    02.04.2023 13:08
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