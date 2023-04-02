Травма Промеса, отставка Кержакова, «Локо» продлит Дзюбу и другие новости

Защитник «Зенита» вошел в символическую сборную самых дорогих игроков не из топ-5 лиг Европы.

Талалаев получил три предложения из-за границы.

Джорджина рассказала о самом неожиданном месте, где у нее был секс с Роналду.

Дзюба: «Мне нужно было передать приветик «Пари НН», чтобы они начали разбираться в футболе».

«Локомотив» предложит Дзюбе долгосрочный контракт – он забил 6 голов в 6 матчах.

Промес травмировался через шесть минут после выхода на поле в матче с «Ахматом».

РПЛ. «Спартак» не смог победить «Ахмат» (0:0).

Кержаков покинул «Кармиотиссу» спустя два месяца.

«Шелия на протяжении гребаных 90 минут тянет время»: Абаскаль зол на судей после матча с «Ахматом».

У Суперкубка России может измениться формат.