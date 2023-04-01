«Спартак» в 21-м туре РПЛ сыграл вничью с «Ахматом». Лучшим футболистом встречи признан вратарь гостей Гиорги Шелия.

Впервые с 2013 года команды сыграли друг с другом без голов.

«Спартак» остался третьим в таблице, «Ахмат» – шестым.

У «Спартака» одна победа в последних пяти матчах.

Россия. РПЛ. 21-й тур

Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный) – 0:0

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