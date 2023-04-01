Стыдно за рыл, опять их вытянули, должны были в пять мячей влететь.
Сырдых это позор нашего футбола, им надо в 3 лиге играть, а они все купили, позор сартаку!!!
«Спартак» в 21-м туре РПЛ сыграл вничью с «Ахматом». Лучшим футболистом встречи признан вратарь гостей Гиорги Шелия.
Впервые с 2013 года команды сыграли друг с другом без голов.
«Спартак» остался третьим в таблице, «Ахмат» – шестым.
У «Спартака» одна победа в последних пяти матчах.
Россия. РПЛ. 21-й тур
Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный) – 0:0