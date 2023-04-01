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    РПЛ. «Спартак» не смог победить «Ахмат» (0:0)

    «Спартак» в 21-м туре РПЛ сыграл вничью с «Ахматом». Лучшим футболистом встречи признан вратарь гостей Гиорги Шелия.

    Впервые с 2013 года команды сыграли друг с другом без голов.

    «Спартак» остался третьим в таблице, «Ахмат» – шестым.

    У «Спартака» одна победа в последних пяти матчах.

    Россия. РПЛ. 21-й тур

    Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный) – 0:0

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.04.2023 18:33
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    Комментарии118
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    • ...
      Рейтинг: +4905

      Гавроша 2 апреля, 06:29

      Стыдно за рыл, опять их вытянули, должны были в пять мячей влететь.

      Сырдых это позор нашего футбола, им надо в 3 лиге играть, а они все купили, позор сартаку!!!

      4
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      ...
      Рейтинг: +4785

      Питерский князь > Гавроша 2 часа назад

      Плакать хочется.
      :)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101165

      zigbert 1 апреля, 22:15

      Обидная ничья. К сожалению активно играть в атаке начали во второй половине второго тайма. Реализация моментов оказалась не на высшем уровне. Вновь слабо сыграл Николсон. В конце матча Ахмат уже не думал о контратаках но сумел удержать ничью. Шелия в этот день был на высоте.
      Пусть эта неудача заставит игроков Спартака более решительно проводить следующие матчи.

      5
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      Рейтинг: +2351

      alefreddy 1 апреля, 22:15

      выходят расслабленные включаются только последние 10 минут а коряги кроме Бальде в ворота попасть не могут

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4785

      Питерский князь 1 апреля, 21:49

      Нового тренера, уже ищете?
      Уже пора!
      :)))
      Вот только рыжая мотня во рту и болельщиков останется.

      3
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      ...
      Рейтинг: +33933

      VVM1964 > Питерский князь 2 апреля, 10:19

      Ну вот и рыжая мотня комментарием отметилась (

      0
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      Рейтинг: +1027

      Спартач80 1 апреля, 20:35

      Ну позорники,что тут можно сказать...

      1
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      Рейтинг: +29025

      JTherry 1 апреля, 19:59

      что можно сказать по результату этого матча - нет нужного результата, к сожалению...( можно весь матч владеть мячом, но - футбол простая игра, нужно бить по воротам и забивать, таки... "мочить в молоко", как это делали Хлусевич, Николсон и Соболев всю игру, не самый лучший и эффективный способ добиться победы... впереди Урал с примерно такой же "философией" - главное, не пропустить, надо либо готовиться умело бить по воротам во время игры, либо готовиться бить пенали, точно и результативно...

      5
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      Рейтинг: +3540

      serhio80 > JTherry 1 апреля, 20:05

      То что не забили сами долбозвоны( но пеналь не ставить на таком очевидном это ******(

      1
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      Рейтинг: +29025

      JTherry > serhio80 1 апреля, 21:07

      Бальде: "Во втором тайме были моменты, но мы их не реализовали. Так получилось. Кто в этом виноват? Виноваты мы сами..." кажется все сказал... но почему только во втором тайме начали играть, вот что непонятно... одна победа в 5 последних матчах - куда это годится..? пенали нам судьи, прикормленные Алёшей, не будут ставить, не надейся, надо побеждать с голами, забитыми с игры...

      2
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      Рейтинг: +17890

      NewLife > JTherry 1 апреля, 22:34

      Состав.

      0
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      Рейтинг: +702

      k611 1 апреля, 19:45

      Матч не смотрел, видел обзор матча. У Ахмата вратарь сыграл классно, плюс Спартак моменты разбазаривал.

      2
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      Рейтинг: +972

      Болотоход 1 апреля, 19:38

      Школоло газпромовское всех клонов выпустили)))

      3
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      Рейтинг: +5810

      ySS 1 апреля, 19:36

      Не стоит в контексте матча судью вспоминать.
      Реализовывать надо то, что можно. Шелия, конечно, два раза достал хорошие удары.

      2
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      Рейтинг: +12958

      R_a_i_n > ySS 1 апреля, 19:42

      Никто н спорит про судью. Но тема пенок достала уже. Кровь после контакта это уже не пенка.

      2
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      Рейтинг: +5810

      ySS > R_a_i_n 1 апреля, 19:49

      Ну если объективно, то судья пплаку контактов в штрафной поднял ещё когда Литвинов подкатывался под "уфимскую звезду".

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      Рейтинг: +12958

      R_a_i_n > ySS 1 апреля, 19:52

      Не объективно говоришь.Кровь и все такое уже было...

      0
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      Рейтинг: +11500

      "supermax" 1 апреля, 19:11

      Одни б о М ж а р ы собрались... Коллективное недержание в день дурака.. Гыгы

      4
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