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    «Локомотив» предложит Дзюбе долгосрочный контракт – он забил 6 голов в 6 матчах

    «Локомотив» хочет сохранить в составе нападающего Артема Дзюбу.

    Руководство клуба собирается предложить 34-летнему футболисту новый долгосрочный контракт.

    Действующее соглашение между сторонами истекает в июне, в нем есть опция продления на один сезон.

    • Дзюба перешел в «Локо» зимой на правах свободного агента.
    • Он забил 6 голов и сделал 1 ассист в 6 матчах во всех турнирах.

    Месяц Дзюбы в РПЛ после возвращения: много забивает (залетают даже удары пятками) и быстро стал лучшим игроком

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.04.2023 16:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2404

      моэм 2 апреля, 07:56

      ПредложИТ или предложИЛ ? ...на год , иои как рядом же написано "долгосрочный " ??....тут автор или ещё не проснулся или не похмелился .

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      Рейтинг: +18342

      житель СПб 1 апреля, 21:49

      Года 2-3 вполне можно подписать.

      0
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      Рейтинг: +108

      Slavan52 1 апреля, 17:28

      Н следующий сезон.

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      Рейтинг: +128

      Бригадный 1 апреля, 17:15

      На пару сезонов вполне можно Шерифа подписать. Актуально.

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      Рейтинг: +1613

      ПалкоВводецъ (returned) 1 апреля, 17:05

      Какой долгосрочный контракт в 34 года? + 6 месяцев? Гыгыгы

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