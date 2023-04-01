«Локомотив» предложит Дзюбе долгосрочный контракт – он забил 6 голов в 6 матчах

«Локомотив» хочет сохранить в составе нападающего Артема Дзюбу.

Руководство клуба собирается предложить 34-летнему футболисту новый долгосрочный контракт.

Действующее соглашение между сторонами истекает в июне, в нем есть опция продления на один сезон.

Дзюба перешел в «Локо» зимой на правах свободного агента.

Он забил 6 голов и сделал 1 ассист в 6 матчах во всех турнирах.

Месяц Дзюбы в РПЛ после возвращения: много забивает (залетают даже удары пятками) и быстро стал лучшим игроком