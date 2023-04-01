Месяц Дзюбы в РПЛ после возвращения: много забивает (залетают даже удары пятками) и быстро стал лучшим игроком

8 февраля Артем Дзюба вернулся в Россию и подписал контракт с «Локомотивом». 4 марта состоялся его дебютный матч за «Локо» в чемпионате России (до этого дважды проиграл «Спартаку» в Кубке России). Вот главные события с участием Артема Дзюба за месяц игры в чемпионате России в составе «Локомотива»:

• Шесть голов в четырех матчах РПЛ. Он забивал «Ростову» (хет-трик), «Краснодару» (один мяч) и «Пари НН» (дубль). В ворота «Пари НН» залетел мяч пяткой:

• Была одна голевая – в матче против «Краснодара». Кстати, в том же матче он еще не забил пенальти. Тот момент он охарактеризовал так: «Безобразный первый тайм, провалили. И в конце еще точку не забил – вообще кошмар, короче. Пока ничего не получается. Да ничего не понял [про нереализованный пенальти]. Просто сам не понял, что сделал».

• Дзюба прямо сейчас – лучший игрок РПЛ по «гол+пас» весной.

• Стал лучшим игроком чемпионата России в марте. После сказал: «Хочу всех поблагодарить за то, что голосовали за меня, экспертов, кто отдал голос свой. Очень приятно, спасибо за то, что признали лучшим игроком марта. Особенно хотел поздравить всех, кто за меня и всегда рядом, всегда поддерживают и сейчас безумно счастливы. Сегодня мы порадуемся, а завтра уже будем стремиться к новым вершинам. Все только начинается, это только начало. Будем радовать и дальше».

• Но в голосовании за лучшего игрока «Локо» в марте проиграл Сергею Пиняеву.

• Видимо, окончательно освоился в «Локомотиве» за короткий промежуток времени: «Да, я готов. Здесь надо огромное спасибо сказать тренерскому штабу – Михалычу [Михаил Галактионов], Анатоличу [Олег Левин]. Они в меня очень верят, я им безумно благодарен. С первого дня здесь понимал, что приложу все усилия, чтобы помочь команде. Ребятам тоже надо отдать должное, меня быстро приняли в коллектив. Я здесь как свой уже».

Еще Дзюба не получил вызов в сборную России, чего не сильно понял: «Конечно, нет. Думаю, что еще могу пригодиться. В сборной должны играть сильнейшие».

Как считаете, с такой статистикой он достоин вызова в сборную?

Фото: телеграм-канал «Локомотива»