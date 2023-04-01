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    Месяц Дзюбы в РПЛ после возвращения: много забивает (залетают даже удары пятками) и быстро стал лучшим игроком

    8 февраля Артем Дзюба вернулся в Россию и подписал контракт с «Локомотивом». 4 марта состоялся его дебютный матч за «Локо» в чемпионате России (до этого дважды проиграл «Спартаку» в Кубке России). Вот главные события с участием Артема Дзюба за месяц игры в чемпионате России в составе «Локомотива»:

    • Шесть голов в четырех матчах РПЛ. Он забивал «Ростову» (хет-трик), «Краснодару» (один мяч) и «Пари НН» (дубль). В ворота «Пари НН» залетел мяч пяткой:

    • Была одна голевая – в матче против «Краснодара». Кстати, в том же матче он еще не забил пенальти. Тот момент он охарактеризовал так: «Безобразный первый тайм, провалили. И в конце еще точку не забил – вообще кошмар, короче. Пока ничего не получается. Да ничего не понял [про нереализованный пенальти]. Просто сам не понял, что сделал».

    • Дзюба прямо сейчас – лучший игрок РПЛ по «гол+пас» весной.

    • Стал лучшим игроком чемпионата России в марте. После сказал: «Хочу всех поблагодарить за то, что голосовали за меня, экспертов, кто отдал голос свой. Очень приятно, спасибо за то, что признали лучшим игроком марта. Особенно хотел поздравить всех, кто за меня и всегда рядом, всегда поддерживают и сейчас безумно счастливы. Сегодня мы порадуемся, а завтра уже будем стремиться к новым вершинам. Все только начинается, это только начало. Будем радовать и дальше».

    • Но в голосовании за лучшего игрока «Локо» в марте проиграл Сергею Пиняеву.

    • Видимо, окончательно освоился в «Локомотиве» за короткий промежуток времени: «Да, я готов. Здесь надо огромное спасибо сказать тренерскому штабу – Михалычу [Михаил Галактионов], Анатоличу [Олег Левин]. Они в меня очень верят, я им безумно благодарен. С первого дня здесь понимал, что приложу все усилия, чтобы помочь команде. Ребятам тоже надо отдать должное, меня быстро приняли в коллектив. Я здесь как свой уже».

    Еще Дзюба не получил вызов в сборную России, чего не сильно понял: «Конечно, нет. Думаю, что еще могу пригодиться. В сборной должны играть сильнейшие».

    Как считаете, с такой статистикой он достоин вызова в сборную?

    Фото: телеграм-канал «Локомотива»

    Источник: Бомбардир

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    01.04.2023 15:38
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +212

      Koni_Best_1 2 апреля, 13:21

      Говори не говори и как бы кто ни относился, но сложно спорить с тем, что парень в порядке

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      ololoshaOLOLOEV 2 апреля, 03:30

      Как у свиней бомбит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +464

      aldo conte 2 апреля, 03:16

      Пришел, освоился, забил.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +360

      crf575757 2 апреля, 00:16

      Дзюба на фото похож на обезьяну!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18342

      житель СПб 1 апреля, 21:31

      Молодец, Артем! Еще успеет быть в тройке лидеров бомбардиров Чемпа...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +360

      crf575757 1 апреля, 19:30

      Да всё это полная фигня, как и три гола РОСТОВУ ! Подождите, он скоро сдохнет, на рукоблудство слишком много сил уходит!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1586

      srg38 > crf575757 1 апреля, 19:41

      ну ты и долбоклюй

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2299

      Бриг 1 апреля, 19:17

      Пари НН аукается расставание с Кержаковым.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12562

      Вомбат 1 апреля, 19:05

      Дзюба-то сейчас снова достоин вызова в сборную. Только зачем?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17402

      Garrincha58 1 апреля, 16:53

      прошу заметить что пришедшие в Зенит вместо него нападающие вдвоём за год столько не забили сколько он один за месяц

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1034

      Таврида 1 апреля, 16:31

      В официальных матчах Дзюба уже не сыграет в силу возраста, а вот молодых поднатаскать смог бы, хотя Пиняев уже и так и с ним в одной команде играет. Качество атаки сборной в последних матчах откровенно не радует...

      2
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