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    У Суперкубка России может измениться формат

    Президент РПЛ Александр Алаев допустил новый формат Суперкубка России.

    «Суперкубок России может изменить формат. Один из вариантов – финал четырех», – сказал Алаев.

    • Ближайший розыгрыш Суперкубка должен состояться в июле.
    • Действующий обладатель трофея – «Зенит».
    • Петербуржцы наряду с ЦСКА лидируют по выигрышам Суперкубка (по 7).

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    01.04.2023 21:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1376

      Lilipyt 1 апреля, 23:36

      Хотят добавить клубы которые заняли 2 и 3 мета. Ну а смысл? Заслужили ли они играть в Суперкубке?! Сейчас еще пойдет клоунада с двумя играми в Финале. Тупость неимоверная. Лучше бы сначала сезона назначали стадион под Суперкубок и кубок России, чтобы потом вопросов не было.

      2
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      Рейтинг: +3855

      fakeid 1 апреля, 23:29

      мне не нравится мысль, что если клуб выигрывает оба турнира - то за суперкубок играет со второй командой чемпионата. в этом году такого не будет, но тем не менее. и у меня нет мыслей и предложений, чем это заменить.

      а ещё мне не нравится золотой матч (благо, эту глупость уже отменили). когда в начале 2000х то ли цска украл у локо золото, то ли наоборот. очков было поровну, но по всем остальным показателям, включая голы, кто-то был выше. а золото досталось второй команде.

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      Рейтинг: +3540

      serhio80 1 апреля, 23:18

      Из группы когда выйдете в лч? Клоуны

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      Рейтинг: +3540

      serhio80 1 апреля, 23:16

      Да отдайте сразу звениту(

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      Рейтинг: +1376

      Lilipyt > serhio80 1 апреля, 23:29

      я только за

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      Рейтинг: +698

      Forvard47 1 апреля, 22:07

      Да сделайте вы суперкубок стартом сезона пусть чемпион и обладатель кубка играют этот матч не просто за кубок а в рамках 1 тура чемпионата, т.е победитель еще и 3 очка получит..

      посмотрите на кхл там так и все норм без херни

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      Рейтинг: +1376

      Lilipyt > Forvard47 1 апреля, 23:34

      там кхл не смотрят, кроме футбола только керлинг

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