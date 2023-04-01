У Суперкубка России может измениться формат

Хотят добавить клубы которые заняли 2 и 3 мета. Ну а смысл? Заслужили ли они играть в Суперкубке?! Сейчас еще пойдет клоунада с двумя играми в Финале. Тупость неимоверная. Лучше бы сначала сезона назначали стадион под Суперкубок и кубок России, чтобы потом вопросов не было.
Президент РПЛ Александр Алаев допустил новый формат Суперкубка России.
«Суперкубок России может изменить формат. Один из вариантов – финал четырех», – сказал Алаев.
- Ближайший розыгрыш Суперкубка должен состояться в июле.
- Действующий обладатель трофея – «Зенит».
- Петербуржцы наряду с ЦСКА лидируют по выигрышам Суперкубка (по 7).