Джорджина рассказала о самом неожиданном месте, где у нее был секс с Роналду

зашел на бомбардир спустя пару месяцев. ужас, во что превратился - не футбольный сайт, а какой то похабный журнал.
Джорджина Родригес раскрыла подробности интимной жизни с Криштиану Роналду.
В ходе съемок нового сериала Netflix «Soy Georgina» она рассказала о самом неожиданном месте, где у нее был секс с футболистом.
– Как-то я не хотела заходить в воду на пляже, но когда пришла домой, Криш предложил мне пойти в спа.
– Любовью можно было заниматься в постели, а не в спа.
– Там мы тоже делали это.
Фото: соцсети Джорджины Родригес