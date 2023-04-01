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    Джорджина рассказала о самом неожиданном месте, где у нее был секс с Роналду

    Джорджина Родригес раскрыла подробности интимной жизни с Криштиану Роналду.

    В ходе съемок нового сериала Netflix «Soy Georgina» она рассказала о самом неожиданном месте, где у нее был секс с футболистом.

    – Как-то я не хотела заходить в воду на пляже, но когда пришла домой, Криш предложил мне пойти в спа.

    – Любовью можно было заниматься в постели, а не в спа.

    – Там мы тоже делали это.

    Фото: соцсети Джорджины Родригес

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.04.2023 13:19
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1390

      Хейтер Аларм 1 апреля, 13:41

      зашел на бомбардир спустя пару месяцев. ужас, во что превратился - не футбольный сайт, а какой то похабный журнал.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8972

      vladik12 > Хейтер Аларм 1 апреля, 13:55

      Опять бухой там?

      0
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      Рейтинг: +8717

      Степашкин Вова > vladik12 1 апреля, 14:17

      А ты смотрю всё не просохнешь никак))

      1
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      Рейтинг: +587

      Baggio1986 > Степашкин Вова 1 апреля, 15:18

      У него словарный запас ограничен этой фразой

      3
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      Рейтинг: +18

      witalik > Baggio1986 1 апреля, 15:50

      Абсолютно верно. На другую интравертную тему у этого владика в мой адрес был вопрос - "Опять бухой там?" Видимо, клинический идиот. Спасибо за информацию.

      2
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      Рейтинг: +587

      Baggio1986 > witalik 1 апреля, 16:14

      Мне он уже раза три так писал

      2
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