Джорджина рассказала о самом неожиданном месте, где у нее был секс с Роналду

Джорджина Родригес раскрыла подробности интимной жизни с Криштиану Роналду.

В ходе съемок нового сериала Netflix «Soy Georgina» она рассказала о самом неожиданном месте, где у нее был секс с футболистом.

– Как-то я не хотела заходить в воду на пляже, но когда пришла домой, Криш предложил мне пойти в спа.

– Любовью можно было заниматься в постели, а не в спа.

– Там мы тоже делали это.

Фото: соцсети Джорджины Родригес