Дзюба: «Мне нужно было передать приветик «Пари НН», чтобы они начали разбираться в футболе»

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба поделился эмоциями после победы над «Пари НН» в 21-м туре РПЛ.
- Москвичи разгромили соперника со счетом 4:0.
- Дзюба оформил дубль, один из голов он забил пяткой.
«Сегодня была непростая игра. Мне нужно было передать приветик «Нижнему Новгороду», чтобы они начали разбираться в футболе. Это на будущее им.
Что за приветик? Все, кто в руководстве «Пари НН», знают, о чeм я. Очень много было сомнений, они говорили много некрасивых вещей. На футбольном поле всe доказали и показали», – сказал Дзюба.
- Нападающий зимой не договорился с «Пари НН» о подписании контракта.
- В составе «Локо» он забил 6 голов в 6 матчах.
Месяц Дзюбы в РПЛ после возвращения: много забивает (залетают даже удары пятками) и быстро стал лучшим игроком
Источник: «Чемпионат»