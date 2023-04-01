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  • Дзюба: «Мне нужно было передать приветик «Пари НН», чтобы они начали разбираться в футболе»

Дзюба: «Мне нужно было передать приветик «Пари НН», чтобы они начали разбираться в футболе»

1 апреля 2023, 16:38
9

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба поделился эмоциями после победы над «Пари НН» в 21-м туре РПЛ.

  • Москвичи разгромили соперника со счетом 4:0.
  • Дзюба оформил дубль, один из голов он забил пяткой.

«Сегодня была непростая игра. Мне нужно было передать приветик «Нижнему Новгороду», чтобы они начали разбираться в футболе. Это на будущее им.

Что за приветик? Все, кто в руководстве «Пари НН», знают, о чeм я. Очень много было сомнений, они говорили много некрасивых вещей. На футбольном поле всe доказали и показали», – сказал Дзюба.

  • Нападающий зимой не договорился с «Пари НН» о подписании контракта.
  • В составе «Локо» он забил 6 голов в 6 матчах.

Месяц Дзюбы в РПЛ после возвращения: много забивает (залетают даже удары пятками) и быстро стал лучшим игроком

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Нижний Новгород Дзюба Артем
Комментарии (9)
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Красногвардейчик
1680357442
Нужно было привет передать Нижнему Новгороду, чтобы начали разбираться в футболе. ===================================== Ну всё, корона опять на голове.....вот именно за этот снобизм, тебя и хейтят, Артём
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R_a_i_n
1680357455
Господи, какой же клоун...
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eugen-han
1680358295
Очередной развод Локо на бабки, если информация о долгосрочном контракте Дзюбы верна. Сейчас у него получается, но в долгосрочной перспективе не потянет.
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Бригадный
1680358712
Нормально боссы Пари НН в футболе секут. Иуду подписали. У кого еще в команде есть Иуда? Тренера, опять же, взяли. Хучь, и неумеху полного. Но - дёшего. Разумеют грамоте, паньмаишь.
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Бригадный
1680359395
Передал привет - и добре. Но нужно более актуальный привет передать. Бригаде некоего Семака. Обыграть bomzei, а заодно и хрюканам с бригадой Пуделя подсобить.
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моэм
1680360888
"Привет" и вправду получился поучительным , а главное было за что....Когда Артём сидел без работы "на бобах" , Пари НН предложил Дзюбе контракт, он согласился ... а через день Артёма "послали" , да ещё и в СМИ заявили , что Дзюба сам отказался .... за что и получили "ответку" , также как и Карпин в виде хет трика после нескольких "наездов" в СМИ ...прямо скажем умеет Артём передавать приветы..
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Вомбат
1680364995
Дзюба в свои без малого 35 бежит медленно, но верно. Он не останавливается ни на минуту и находится в отличной форме, а мастерство при условии хорошей формы и настроя обязательно приводит к результату. Настрой у него после неудачи в Турции запредельный, и это обязательно почувствуют все соперники.
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FCSpartakM
1680366159
Дзюба как всегда, что не интервью, то каждый раз показывает насколько он безмоз/глый. Вокруг у него одни враги , негодяи и тд. И спартак его гнобил, и Карпин и Пари его не брали и говорили гадости , и в зенит в бразилию превратили
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