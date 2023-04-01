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    Дзюба: «Мне нужно было передать приветик «Пари НН», чтобы они начали разбираться в футболе»

    Форвард «Локомотива» Артем Дзюба поделился эмоциями после победы над «Пари НН» в 21-м туре РПЛ.

    • Москвичи разгромили соперника со счетом 4:0.
    • Дзюба оформил дубль, один из голов он забил пяткой.

    «Сегодня была непростая игра. Мне нужно было передать приветик «Нижнему Новгороду», чтобы они начали разбираться в футболе. Это на будущее им.

    Что за приветик? Все, кто в руководстве «Пари НН», знают, о чeм я. Очень много было сомнений, они говорили много некрасивых вещей. На футбольном поле всe доказали и показали», – сказал Дзюба.

    • Нападающий зимой не договорился с «Пари НН» о подписании контракта.
    • В составе «Локо» он забил 6 голов в 6 матчах.

    Месяц Дзюбы в РПЛ после возвращения: много забивает (залетают даже удары пятками) и быстро стал лучшим игроком

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.04.2023 16:38
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +467

      FCSpartakM 1 апреля, 19:22

      Дзюба как всегда, что не интервью, то каждый раз показывает насколько он безмоз/глый. Вокруг у него одни враги , негодяи и тд. И спартак его гнобил, и Карпин и Пари его не брали и говорили гадости , и в зенит в бразилию превратили

      1
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      Рейтинг: +12562

      Вомбат 1 апреля, 19:03

      Дзюба в свои без малого 35 бежит медленно, но верно. Он не останавливается ни на минуту и находится в отличной форме, а мастерство при условии хорошей формы и настроя обязательно приводит к результату. Настрой у него после неудачи в Турции запредельный, и это обязательно почувствуют все соперники.

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      Рейтинг: +1608

      Fialet > Вомбат 1 апреля, 20:17

      Это ненадолго.

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      Рейтинг: +2404

      моэм 1 апреля, 17:54

      "Привет" и вправду получился поучительным , а главное было за что....Когда Артём сидел без работы "на бобах" , Пари НН предложил Дзюбе контракт, он согласился ... а через день Артёма "послали" , да ещё и в СМИ заявили , что Дзюба сам отказался .... за что и получили "ответку" , также как и Карпин в виде хет трика после нескольких "наездов" в СМИ ...прямо скажем умеет Артём передавать приветы..

      1
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      Рейтинг: +128

      Бригадный 1 апреля, 17:29

      Передал привет - и добре. Но нужно более актуальный привет передать. Бригаде некоего Семака. Обыграть bomzei, а заодно и хрюканам с бригадой Пуделя подсобить.

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      Рейтинг: +17682

      Barmaleushka 1 апреля, 17:23

      Ойнуфсё ! Херой опять .

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      Рейтинг: +128

      Бригадный 1 апреля, 17:18

      Нормально боссы Пари НН в футболе секут. Иуду подписали. У кого еще в команде есть Иуда? Тренера, опять же, взяли. Хучь, и неумеху полного. Но - дёшего. Разумеют грамоте, паньмаишь.

      1
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      Рейтинг: +448

      eugen-han 1 апреля, 17:11

      Очередной развод Локо на бабки, если информация о долгосрочном контракте Дзюбы верна.
      Сейчас у него получается, но в долгосрочной перспективе не потянет.

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      Рейтинг: +12958

      R_a_i_n 1 апреля, 16:57

      Господи, какой же клоун...

      5
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      Рейтинг: +2109

      Красногвардейчик 1 апреля, 16:57

      Нужно было привет передать Нижнему Новгороду, чтобы начали разбираться в футболе.
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      Ну всё, корона опять на голове.....вот именно за этот снобизм, тебя и хейтят, Артём

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