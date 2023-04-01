Дзюба: «Мне нужно было передать приветик «Пари НН», чтобы они начали разбираться в футболе»

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба поделился эмоциями после победы над «Пари НН» в 21-м туре РПЛ.

Москвичи разгромили соперника со счетом 4:0.

Дзюба оформил дубль, один из голов он забил пяткой.

«Сегодня была непростая игра. Мне нужно было передать приветик «Нижнему Новгороду», чтобы они начали разбираться в футболе. Это на будущее им.

Что за приветик? Все, кто в руководстве «Пари НН», знают, о чeм я. Очень много было сомнений, они говорили много некрасивых вещей. На футбольном поле всe доказали и показали», – сказал Дзюба.

Нападающий зимой не договорился с «Пари НН» о подписании контракта.

В составе «Локо» он забил 6 голов в 6 матчах.

Месяц Дзюбы в РПЛ после возвращения: много забивает (залетают даже удары пятками) и быстро стал лучшим игроком