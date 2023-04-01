Защитник «Зенита» вошел в символическую сборную самых дорогих игроков не из топ-5 лиг Европы

Marca представила символическую сборную, в которую попали самые дорогие футболисты, играющие за пределами топ-5 европейских лиг.

В нее включен левый защитник «Зенита» Дуглас Сантос – это единственный представитель РПЛ.

Сборная составлена на основе данных Football Benchmark.

Вратарь: Диогу Кошта («Порту»);

Защитники: Ферди Кадиоглу («Фенербахче»), Хуррьен Тимбер («Аякс»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Дуглас Сантос («Зенит»);

Полузащитники: Оркун Кекчю («Фейеноорд»), Эдсон Альварес («Аякс»), Мохаммед Кудус («Аякс»);

Нападающие: Беньямин Шешко («Зальцбург»), Гонсалу Рамуш («Бенфика»), Педру Гонсалвеш («Спортинг»).