Защитник «Зенита» вошел в символическую сборную самых дорогих игроков не из топ-5 лиг Европы

"Мы за ценой не постоим"-Зенит....
Marca представила символическую сборную, в которую попали самые дорогие футболисты, играющие за пределами топ-5 европейских лиг.
В нее включен левый защитник «Зенита» Дуглас Сантос – это единственный представитель РПЛ.
Сборная составлена на основе данных Football Benchmark.
Вратарь: Диогу Кошта («Порту»);
Защитники: Ферди Кадиоглу («Фенербахче»), Хуррьен Тимбер («Аякс»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Дуглас Сантос («Зенит»);
Полузащитники: Оркун Кекчю («Фейеноорд»), Эдсон Альварес («Аякс»), Мохаммед Кудус («Аякс»);
Нападающие: Беньямин Шешко («Зальцбург»), Гонсалу Рамуш («Бенфика»), Педру Гонсалвеш («Спортинг»).