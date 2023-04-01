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    Защитник «Зенита» вошел в символическую сборную самых дорогих игроков не из топ-5 лиг Европы

    Marca представила символическую сборную, в которую попали самые дорогие футболисты, играющие за пределами топ-5 европейских лиг.

    В нее включен левый защитник «Зенита» Дуглас Сантос – это единственный представитель РПЛ.

    Сборная составлена на основе данных Football Benchmark.

    Вратарь: Диогу Кошта («Порту»);

    Защитники: Ферди Кадиоглу («Фенербахче»), Хуррьен Тимбер («Аякс»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Дуглас Сантос («Зенит»);

    Полузащитники: Оркун Кекчю («Фейеноорд»), Эдсон Альварес («Аякс»), Мохаммед Кудус («Аякс»);

    Нападающие: Беньямин Шешко («Зальцбург»), Гонсалу Рамуш («Бенфика»), Педру Гонсалвеш («Спортинг»).

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    Источник: Marca

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    01.04.2023 11:44
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1027

      Спартач80 1 апреля, 12:40

      "Мы за ценой не постоим"-Зенит....

      0
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      Рейтинг: +19

      Пингвины Антарктиды 1 апреля, 12:13

      Отлично, а вот почему матч Зенита с Уралом сегодня Матч ТВ показывает по платному каналу? При этом рекламирует по основному?

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      ...
      Рейтинг: +3855

      fakeid > Пингвины Антарктиды 1 апреля, 12:39

      а что - матч премьер уже платный?)

      0
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      Рейтинг: +19

      Пингвины Антарктиды > fakeid 1 апреля, 13:40

      По ходу да, так как у меня в телевизоре только Матч ТВ. А Премьер по подписке.

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      Рейтинг: +19

      Пингвины Антарктиды > fakeid 1 апреля, 13:41

      Покажут только фрагменты.

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      Рейтинг: +4968

      neveldomha > Пингвины Антарктиды 1 апреля, 15:11

      300 руб. за месяц просмотра. Плюс микс лиги чемпионов и кубка УЕФА.

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      Рейтинг: +3855

      fakeid > Пингвины Антарктиды 1 апреля, 16:30

      телек умеет выходить в интернет? смарт-тв? если да - то установи на него из маркета любое приложение для просмотра iptv. так и набери в поиске: iptv. есть бесплатные приложения, либо часть функционала доступна бесплатно (а больше и не нужно).
      шаг второй: в яндексе набираем "каталог iptv сервисов". регистрируемся в любом, где дают бесплатный тест на сутки. например rulook, cbilling или антифриз тв.
      шаг третий: в личном кабинете дадут ссылку на плейлист с каналами. вот её нужно скопировать и вставить в iptv-плеер (в нём будет пункт "добавить плейлист"). и всё - можно смотреть.

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      Рейтинг: +3855

      fakeid > Пингвины Антарктиды 1 апреля, 16:39

      это самый простой способ. есть чуть более замороченный, как смотреть кучу (1000+) каналов бесплатно и всегда, а не перебиваться тестами на сутки (потом попросит денег). у ilook, например, 4000 тв-каналов со всего света стоят 1$ в месяц. у кого-то 1000 каналов стоят 2-5$ в месяц. но можно вообще не платить, если пользоваться бесплатными плейлистами iptv, которые разбросаны по всему интернету в несметных количествах. просто начни изучать этот вопрос помаленьку. на ютубе, например. знаю граждан в возрасте 60+, которые освоили, а теперь сами делятся плейлистами с каналами.
      *если телевизор не умеет выходить в интернет, то придётся купить к нему приставку. самая беспроблемная, для новичка - xiaomi mi tv stick (~3000р).

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      Рейтинг: +19

      Пингвины Антарктиды > fakeid 1 апреля, 17:23

      Благодарю за информацию, но выхода в Сеть нет, тут важен принцип: почему самый интересный матч по подписке? Хотите, чтобы болельщики оформляли карпты болелщика, так показывайте хотя бы все центральные игры.

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      Рейтинг: +3855

      fakeid > Пингвины Антарктиды 1 апреля, 17:59

      ну деньги-то каналу тоже нужно зарабатывать, поэтому зенит и спартак по матч-премьер.

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      Рейтинг: +19

      Пингвины Антарктиды > fakeid 2 апреля, 01:55

      Так у Газпрома денег хватает, один Миллер в день миллионы зарабатывает.

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      Рейтинг: +3855

      fakeid 1 апреля, 11:46

      вратарь играет за опорто, судя по картинке

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