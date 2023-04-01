«Зенит» и «Урал» назвали стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ.
- Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 1 апреля, в субботу.
- Начало – в 19:00 по Москве.
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«Зенит»: Кержаков, Караваев, Родригао, Ренан, Сантос, Вендел, Кузяев, Клаудиньо, Мостовой, Малком, Кассьерра.
Запасные: Васютин, Одоевский, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Мантуан, Сергеев.
«Урал»: Помазун, Филипенко, Бевеев, Кулаков, Бегич, Егорычев, Сунгатулин, Мишкич, Каштанов, Влут, Ранджелович.
Запасные: Баклов, Мамин, Гогличидзе, Эмерсон, Мосин, Подберезкин, Железнов, Цулукидзе, Сиссе, Юшин, Бикфалви, Татаринов.
Судья: Артем Чистяков (Россия)
- Матчей в сезоне: 6
- Желтые карточки: 19 (3,2 в среднем за матч)
- Красные карточки: 0
- Фолы в среднем за матч: 23
Игра первого круга в Екатеринбурге закончилась со счетом 4:0 в пользу «Зенита». Малком сделал дубль.
Коэффициенты:
- Победа «Зенита» – 1.32
- Ничья – 5.80
- Победа «Урала» – 9.20
Где смотреть матч Зенит – Урал