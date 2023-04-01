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    «Зенит» – «Урал»: стартовые составы на 21-й тур РПЛ

    «Зенит» и «Урал» назвали стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ.

    • Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 1 апреля, в субботу.
    • Начало – в 19:00 по Москве.

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    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Родригао, Ренан, Сантос, Вендел, Кузяев, Клаудиньо, Мостовой, Малком, Кассьерра.

    Запасные: Васютин, Одоевский, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Мантуан, Сергеев.

    «Урал»: Помазун, Филипенко, Бевеев, Кулаков, Бегич, Егорычев, Сунгатулин, Мишкич, Каштанов, Влут, Ранджелович.

    Запасные: Баклов, Мамин, Гогличидзе, Эмерсон, Мосин, Подберезкин, Железнов, Цулукидзе, Сиссе, Юшин, Бикфалви, Татаринов.

    Судья: Артем Чистяков (Россия)

    • Матчей в сезоне: 6
    • Желтые карточки: 19 (3,2 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 0
    • Фолы в среднем за матч: 23

    Игра первого круга в Екатеринбурге закончилась со счетом 4:0 в пользу «Зенита». Малком сделал дубль.

    Коэффициенты:

    • Победа «Зенита» – 1.32
    • Ничья – 5.80
    • Победа «Урала» – 9.20

    Где смотреть матч Зенит – Урал

    Прогноз на матч Зенит – Урал

    Источник: телеграм-канал «Урала»

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    01.04.2023 18:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3855

      fakeid 1 апреля, 18:27

      Судья: Артем Чистяков (Россия)

      ничего себе! а мы думали, англичанин)

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