«Зенит» и «Урал» сыграют в матче 21-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
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Ориентировочные составы:
- Зенит: Михаил Кержаков – Дуглас Сантос, Роберт Ренан, Родригао, Вячеслав Караваев – Далер Кузяев, Вендел, Данил Круговой – Клаудиньо, Малком, Матео Кассьерра
- Урал: Илья Помазун – Лео Гогличидзе, Эммерсон, Силвие Бегич, Денис Кулаков – Лазар Ранджелович, Даниел Мишкич, Рай Влут, Эрик Бикфалви, Андрей Егорычев – Алексей Каштанов
Судья: Артем Чистяков (Россия)
- Матчей в сезоне: 6
- Желтые карточки: 19 (3,2 в среднем за матч)
- Красные карточки: 0
- Фолы в среднем за матч: 23
Игра первого круга в Екатеринбурге закончилась со счетом 4:0 в пользу «Зенита». Малком сделал дубль.
Коэффициенты:
- Победа «Зенита» – 1.32
- Ничья – 5.80
- Победа «Урала» – 9.20
Прогноз на матч: победа «Зенита» с форой (-1.5)
Источник: «Бомбардир»