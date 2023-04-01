«Зенит» и «Урал» сыграют в матче 21-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

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Ориентировочные составы:

Судья: Артем Чистяков (Россия)

Матчей в сезоне: 6

Желтые карточки: 19 (3,2 в среднем за матч)

Красные карточки: 0

Фолы в среднем за матч: 23

Игра первого круга в Екатеринбурге закончилась со счетом 4:0 в пользу «Зенита». Малком сделал дубль.

Коэффициенты:

Победа «Зенита» – 1.32

Ничья – 5.80

Победа «Урала» – 9.20

Прогноз на матч: победа «Зенита» с форой (-1.5)

Где смотреть матч Зенит – Урал