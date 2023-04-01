Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Прогнозы и коэффициенты на матч «Зенит» – «Урал»

    «Зенит» и «Урал» сыграют в матче 21-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

    Уверен в победе «Зенита»? Получи бесплатный бонус до 10000 рублей и ставь на матч

    Ориентировочные составы:

    Судья: Артем Чистяков (Россия)

    • Матчей в сезоне: 6
    • Желтые карточки: 19 (3,2 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 0
    • Фолы в среднем за матч: 23

    Игра первого круга в Екатеринбурге закончилась со счетом 4:0 в пользу «Зенита». Малком сделал дубль.

    Коэффициенты:

    • Победа «Зенита» – 1.32
    • Ничья – 5.80
    • Победа «Урала» – 9.20

    Прогноз на матч: победа «Зенита» с форой (-1.5)

    Где смотреть матч Зенит – Урал

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.04.2023 18:01
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 